HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Temblor en Huánuco: sismo de magnitud 5,7 remeció Leoncio Prado esta noche, según el IGP

El sismo de hoy se registró a 53 kilómetros al noreste de Aucayacu, Leoncio Prado, y se produjo a una profundidad de 152 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP)

Temblor en Huánuco
Temblor en Huánuco | Foto: IGP
Escuchar
Resumen
Compartir

Un sismo de magnitud 5,7 se registró a las 08:42 p.m. a 53 kilómetros al noreste de Aucayacu, en la provincia de Leoncio Prado, región Huánuco. El temblor de hoy, 2 de agosto, tuvo una profundidad de 152 kilómetros, así informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

Temblor en Huánuco

Temblor en Huánuco

¿Dónde fue el epicentro del último temblor en Perú?

El epicentro del temblor de este domingo 2 de agosto se localizó a 53 kilómetros al noreste de Aucayacu, en la provincia de Leoncio Prado, región Huánuco. El evento tuvo una latitud de -8.58 y una longitud de -75.79.

TE RECOMENDAMOS

LÓPEZ CHAU RETA A KEIKO FUJIMORI Y FLOR PABLO EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

  • Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas.
  • Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes.
  • Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.
  • Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle.
  • Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.
  • Uno de los implementos para tener a la mano es la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia ante un sismo?

  • Según las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, una mochila de emergencia para enfrentar sismos en el país debe incluir los siguientes elementos esenciales para los primeros días posteriores al desastre:
  • Artículos de higiene: toallas de mano y de baño, cepillo, pasta dental y jabón de tocador.
  • Botiquín de primeros auxilios: vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, aseptil rojo, pastillas de tratamiento para algún integrante de la familia.
  • Dinero en efectivo: de preferencia monedas.
  • Abrigo: manta polar y calzado.
  • Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas (½ litro), barra de cereal, comida enlatada, chocolates.
  • Artículos de comunicación: radio a pilas, linterna, silbato o pito, duplicado de llaves, fotocopia de documentos como DNI o carné de seguro.
  • Otros artículos: bolsas de plástico resistente, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerdas, encendedor, plástico para piso o techo, cinta adhesiva multiusos, tapete (alfombra para piso) y mascarillas.
  • Artículos específicos: de uso femenino, para bebés e infantiles y adultos mayores.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Minedu implementará infraestructura temporal tras sismo en Junín: serán 83 domos modulares educativos

Minedu implementará infraestructura temporal tras sismo en Junín: serán 83 domos modulares educativos

LEER MÁS
Temblor en Ucayali: sismo de magnitud 5.7 también se sintió en Lima, según el IGP

Temblor en Ucayali: sismo de magnitud 5.7 también se sintió en Lima, según el IGP

LEER MÁS
Estos insectos podrían ser los rescatistas del futuro: científicos los entrenan para realizar misiones bajo el agua como si fueran pequeños buzos

Estos insectos podrían ser los rescatistas del futuro: científicos los entrenan para realizar misiones bajo el agua como si fueran pequeños buzos

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Qué le pasó a los pilotos y a la avioneta que se estrelló en Nasca?

¿Qué le pasó a los pilotos y a la avioneta que se estrelló en Nasca?

LEER MÁS
Mincetur: piloto de avioneta siniestrada en Nasca reportó una presunta falla antes del accidente que dejó 13 muertos

Mincetur: piloto de avioneta siniestrada en Nasca reportó una presunta falla antes del accidente que dejó 13 muertos

LEER MÁS
Línea 1 del Metro de Lima cierra dos estaciones en SJL tras ingreso de persona a la vía férrea

Línea 1 del Metro de Lima cierra dos estaciones en SJL tras ingreso de persona a la vía férrea

LEER MÁS
Militar detenido en desfile cumplía funciones de seguridad y sí se identificó, según el Ejército

Militar detenido en desfile cumplía funciones de seguridad y sí se identificó, según el Ejército

LEER MÁS
Pensión 65 duplicará monto de ayuda a sus beneficiarios: ¿qué necesito para acceder al bono de S/700 y desde cuándo estará disponible el pago?

Pensión 65 duplicará monto de ayuda a sus beneficiarios: ¿qué necesito para acceder al bono de S/700 y desde cuándo estará disponible el pago?

LEER MÁS
Reniec emitirá gratis el DNI digital: desde cuándo estará disponible y cómo funcionará el nuevo DNId en Perú

Reniec emitirá gratis el DNI digital: desde cuándo estará disponible y cómo funcionará el nuevo DNId en Perú

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025