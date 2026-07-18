El Niño avanza y encuentra nuevamente al norte con obras pendientes, promesas incumplidas y miles de familias en riesgo

Río La Leche. El proyecto de defensas ribereñas anunciado por la ANIN permanece sin ejecutarse por falta de presupuesto, pese al riesgo para miles de familias en Lambayeque. | Foto: Emmanuel Moreno/La República.

Río La Leche. El proyecto de defensas ribereñas anunciado por la ANIN permanece sin ejecutarse por falta de presupuesto, pese al riesgo para miles de familias en Lambayeque. | Foto: Emmanuel Moreno/La República.

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Mientras las entidades científicas proyectan que El Niño continuará fortaleciéndose durante los próximos meses, gran parte de la costa norte volverá a enfrentar la temporada de lluvias sin las obras de prevención que debían reducir el riesgo de inundaciones. En Piura, Lambayeque y La Libertad persisten defensas ribereñas inconclusas, proyectos paralizados, cauces vulnerables y poblaciones que aún recuerdan los daños que dejaron los eventos de 2017, 2023 y 2025.

El Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantiene la alerta de El Niño Costero y estima que el evento continuará, por lo pronto, hasta abril de 2027. La entidad señala que el escenario más probable es que mantenga una magnitud fuerte, aunque no descarta que alcance una condición extraordinaria hacia finales de 2026. En paralelo, el Niño Global podría extenderse hasta abril de 2027 y alcanzar una intensidad muy fuerte entre noviembre y diciembre de este año.

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Luis Vásquez, vocero del ENFEN, explicó que ambos eventos tienen características distintas, pero sus efectos podrían coincidir sobre el territorio peruano. Mientras el Niño Costero está asociado al calentamiento del mar frente a la costa, el Niño global tiene relación con el Pacífico central. "Ambos repercuten en el Perú y se esperaría que haya un acoplamiento entre los dos".

Según el especialista, este escenario favorecería lluvias por encima de lo normal en la costa norte, mientras otras zonas podrían registrar un comportamiento diferente. La directora de Meteorología del Senamhi, Grinia Ávalos, añadió que el calentamiento del Pacífico continuará durante los próximos meses e incluso hasta inicios del otoño de 2027, una condición que podría favorecer episodios de mayor intensidad durante la temporada lluviosa.

Para la exministra de Vivienda Hania Pérez de Cuéllar, que casi una década después del Niño Costero de 2017 continúen pendientes obras de protección revela un problema más profundo: la falta de prioridad que el Estado ha otorgado a la prevención. Afirmó que postergar estas inversiones no solo incrementa el riesgo para la población, sino que también genera mayores pérdidas económicas cuando ocurre una emergencia.

Obras pendientes

En Lambayeque, más de seis mil habitantes de Íllimo y Pacora observan con preocupación el río La Leche. Las defensas ribereñas previstas para reducir el riesgo de desbordes siguen sin construirse, pese a que el expediente técnico ya concluyó.

El alcalde de Íllimo, Juan Pablo Santamaría, recordó que las obras debían iniciar a finales de 2024, pero nunca recibieron financiamiento. "Si se hubieran hecho estas defensas, estaríamos un poco más seguros".

La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) confirmó que el proyecto para intervenir 44 kilómetros del río permanece paralizado por falta de presupuesto y requiere una inversión superior a los S/ 2.000 millones.

Pérez de Cuéllar cuestionó que la demora de estas intervenciones se atribuya únicamente al presupuesto y consideró que el principal problema es la falta de decisión para priorizar obras que reduzcan riesgos. "No es una falta de presupuesto (...). Yo creo que es falta de interés político".

En La Libertad, la situación se repite. Los vecinos del sector Mampuesto, en El Porvenir, continúan esperando los muros de contención prometidos tras el desborde de la quebrada San Ildefonso en 2025, que afectó cerca de 600 viviendas.

Trujillo. Muros de concreto buscan reducir el impacto de quebradas ante nuevas lluvias en Wichanzao, La Esperanza. Foto: Sergio Verde/La República.

Ante la ausencia de obras, algunas familias financiaron pequeñas estructuras para proteger sus casas. "Algunos han gastado cerca de 4 mil soles para proteger sus viviendas y sus pertenencias", señaló Reilzo Villacorta, presidente del Comité de Damnificados.

El alcalde de El Porvenir, Juan Carranza, sostuvo que la municipalidad cumplió con elaborar el expediente técnico, pero el Gobierno Regional descartó la construcción de los muros al considerar suficiente la canalización de la quebrada.

La falta de avances también quedó reflejada en un reciente informe de la Contraloría, que alertó sobre la baja ejecución del presupuesto destinado a reducir riesgos por desastres en La Libertad. Al 1 de julio, el Gobierno Regional solo había ejecutado el 15,7% de los recursos asignados para ese fin.

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Tiempo agotado

En Piura, la preocupación se concentra en el río que inundó gran parte de la región durante El Niño Costero de 2017. Nueve años después, el cauce continúa afectado por sedimentos y vegetación, lo que redujo su capacidad para conducir grandes volúmenes de agua.

El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) identifica 27 distritos con riesgo muy alto de inundación y otros 22 con riesgo alto, una situación que compromete a más de un millón de personas.

El decano del Colegio de Ingenieros de Piura, Manuel Asmat, advirtió que, en las condiciones actuales, el río soportaría poco más de 2.000 metros cúbicos por segundo, muy por debajo de los más de 3.800 metros cúbicos por segundo registrados durante la inundación de 2017.

La Contraloría identificó, además, 74 puntos críticos que requieren limpieza urgente en ríos y quebradas.

Para María Gallo, vocera del Cenepred, el margen para ejecutar proyectos de gran envergadura prácticamente desapareció y las autoridades deben concentrarse en medidas inmediatas para reducir el riesgo antes del inicio de las lluvias.

Ese diagnóstico coincide con la evaluación de la ANIN. Su representante, Miguel Yamasaki, reconoció que ya no existe tiempo suficiente para ejecutar infraestructura definitiva.

"Hacer obras de inversión faltando 4 meses es imposible; solo nos queda limpiar los puntos más críticos del río Piura".

Pérez de Cuéllar también advirtió que, ante el corto margen disponible, las autoridades deben concentrarse en iniciar las herramientas existentes, como maquinaria adquirida para emergencias, sistemas de drenaje y trabajos de limpieza que permitan reducir los impactos.

Riesgo conocido

Aunque los pronósticos climáticos todavía pueden modificarse en los próximos meses, los especialistas coinciden en que el mayor riesgo llegará con el inicio de la temporada de lluvias, cuando el calentamiento del océano incremente la disponibilidad de humedad y favorezca precipitaciones más intensas.

La exministra sostiene que la respuesta inmediata debe ir acompañada de un cambio en la forma en que el país enfrenta estos eventos. Para ella, la prevención no puede activarse únicamente cuando ocurre una emergencia, sino que debe mantenerse como una política permanente.

Mientras las entidades técnicas actualizan sus escenarios, el norte vuelve a prepararse para El Niño con una deuda pendiente: obras que no llegaron a ejecutarse, proyectos que permanecen detenidos y poblaciones que enfrentarán nuevas lluvias con parte de las vulnerabilidades que dejaron los últimos eventos aún sin resolver.