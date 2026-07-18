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Mindef se pronuncia tras decisión de Bomberos de no participar en la Gran Parada y Desfile Cívico Militar

La controversia inició luego de que el CGBVP cuestionara la reducción de su delegación para el desfile, pasando de tres batallones conformados por efectivos de Lima, Callao y provincias a una sola representación.

Bomberos decidieron no participar en la Gran Parada Cívico Militar.
Bomberos decidieron no participar en la Gran Parada Cívico Militar.
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El Ministerio de Defensa se pronunció luego de que el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú anunciara que no participará en la Gran Parada y Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias.

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La controversia inició luego de que el CGBVP cuestionara la reducción de su delegación para el desfile, pasando de tres batallones conformados por efectivos de Lima, Callao y provincias a una sola representación.

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Por eso dispuso la desconvocatoria de todo el personal terrestre y de las unidades motorizadas que habían sido programadas para participar en el Desfile y Gran Parada Militar.

La medida fue comunicada oficialmente mediante el Memorándum Múltiple N.° 003-A-2026 CGBVP/DIGEVO.

PUEDES VER: Bomberos del Perú no participarán en el Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias: "La decisión es injusta"

La institución entonces decidió retirar a todas sus delegaciones luego de recibir una disposición interna que dejó sin efecto la movilización de personal y vehículos destinados al tradicional evento por Fiestas Patrias.

La orden, firmada por el brigadier mayor CBP Saúl Gerardo Takuda Sagástegui en su calidad de director general de Voluntariado, está dirigida a los jefes de las veintiocho comandancias departamentales a nivel nacional.

Según especifica el documento, la cancelación responde a una disposición superior, obligando a las jefeturas a adoptar acciones operativas inmediatas para frenar cualquier tipo de movilización previa.

Ante el pronunciamiento emitido por el CGBVP, el Ministerio de Defensa lamentó que "el CGBVP y la comisión organizadora de este evento, no hayan alcanzado un entendimiento óptimo respecto a los aspectos técnicos, logísticos y de tiempos que rigen la pauta de la columna oficial de marcha para la edición de este año".

Indicaron que esta gestión reconoce de manera categórica que todas y cada una de las instituciones convocadas son un pilar fundamental para el desarrollo y la seguridad de nuestra nación.

"Los 165 años de servicio ininterrumpido, el abnegado civismo y el sacrificio diario de nuestros bomberos voluntarios constituyen un orgullo y un ejemplo de entrega absoluta para todos los peruanos", expresaron a través de un comunicado.

Finalmente, el Ministerio de Defensa reafirmó su permanente disposición y voluntad de diálogo constructivo e institucional, con la firme convicción de que tanto los bomberos como la comisión organizadora encontrarán una pronta solución a esta situación.

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