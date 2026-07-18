Mindef se pronuncia tras decisión de Bomberos de no participar en la Gran Parada y Desfile Cívico Militar

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El Ministerio de Defensa se pronunció luego de que el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú anunciara que no participará en la Gran Parada y Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias.

La controversia inició luego de que el CGBVP cuestionara la reducción de su delegación para el desfile, pasando de tres batallones conformados por efectivos de Lima, Callao y provincias a una sola representación.

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Por eso dispuso la desconvocatoria de todo el personal terrestre y de las unidades motorizadas que habían sido programadas para participar en el Desfile y Gran Parada Militar.

La medida fue comunicada oficialmente mediante el Memorándum Múltiple N.° 003-A-2026 CGBVP/DIGEVO.

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La institución entonces decidió retirar a todas sus delegaciones luego de recibir una disposición interna que dejó sin efecto la movilización de personal y vehículos destinados al tradicional evento por Fiestas Patrias.

La orden, firmada por el brigadier mayor CBP Saúl Gerardo Takuda Sagástegui en su calidad de director general de Voluntariado, está dirigida a los jefes de las veintiocho comandancias departamentales a nivel nacional.

Según especifica el documento, la cancelación responde a una disposición superior, obligando a las jefeturas a adoptar acciones operativas inmediatas para frenar cualquier tipo de movilización previa.

Ante el pronunciamiento emitido por el CGBVP, el Ministerio de Defensa lamentó que "el CGBVP y la comisión organizadora de este evento, no hayan alcanzado un entendimiento óptimo respecto a los aspectos técnicos, logísticos y de tiempos que rigen la pauta de la columna oficial de marcha para la edición de este año".



Indicaron que esta gestión reconoce de manera categórica que todas y cada una de las instituciones convocadas son un pilar fundamental para el desarrollo y la seguridad de nuestra nación.

"Los 165 años de servicio ininterrumpido, el abnegado civismo y el sacrificio diario de nuestros bomberos voluntarios constituyen un orgullo y un ejemplo de entrega absoluta para todos los peruanos", expresaron a través de un comunicado.

Finalmente, el Ministerio de Defensa reafirmó su permanente disposición y voluntad de diálogo constructivo e institucional, con la firme convicción de que tanto los bomberos como la comisión organizadora encontrarán una pronta solución a esta situación.