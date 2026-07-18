Francia vs Inglaterra EN VIVO HOY: a qué hora y dónde ver el partido por el tercer puesto del Mundial 2026

Francia e Inglaterra jugarán en Miami por el tercer puesto del Mundial 2026. Foto: FIFA

Francia e Inglaterra jugarán en Miami por el tercer puesto del Mundial 2026. Foto: FIFA

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Francia vs Inglaterra EN VIVO HOY | Las potencias europeas se enfrentan por el 3er puesto del Mundial 2026. El compromiso se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium, a partir de las 4.00 p. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de la señal de DSports. Asimismo, podrás seguir el minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis de La República Deportes.

El equipo de Kylian Mbappé y compañía, que sufrió una sorpresiva eliminación ante España, buscará subir al podio del torneo. Por su parte, los dirigidos por Tomas Tuchel esperan recuperarse de la agónica derrota contra Argentina.

¿A qué hora juega Francia vs Inglaterra por el Mundial 2026?

En territorio peruano, el partido del tercer puesto del Mundial 2026 se podrá seguir desde las 4.00 p. m. Si te encuentras en otro país, puedes consultar la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 3.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 4.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 5.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 6.00 p. m.

España, Francia, Gran Bretaña: 11.00 p. m.

¿Dónde ver Francia vs Inglaterra por el Mundial 2026?

El duelo entre Francia e Inglaterra, correspondiente al tercer puesto del Mundial 2026, se podrá seguir por la señal de DSports para toda Sudamérica.

¿Dónde ver Francia vs Inglaterra online gratis?

Si deseas ver Francia - Inglaterra online gratis, podrás hacerlo en las plataformas de DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.

Alineaciones de Francia vs Inglaterra: posibles formaciones

Estas son las posibles oncenas titulares de Francia e Inglaterra en su último partido del Mundial 2026.

Francia : M Maignan; M Gusto, D Upamecano, I Konaté, T Hernandez; A Rabiot, N Kanté; M Olise, R Cherki, D Doué; K Mbappé .

: . Inglaterra: J Pickford; D Spence, M Guéhi, E Konsa, N O’Reilly; J Bellingham, E Anderson; B Saka, M Rogers, A Gordon; H Kane .

Francia vs Inglaterra: pronóstico y cuotas

Las principales casas de apuestas dan como favorita a la selección de Francia para este encuentro.