Corte de luz en Lima y Callao del 16 al 17 de julio: horarios y zonas afectadas por interrupciones de hasta 12 horas
Los trabajos de mantenimiento afectarán asentamientos humanos, asociaciones y urbanizaciones en varios distritos de Lima y Callao. Revisa los detalles y toma tus precauciones.
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Pluz Energía Perú anunció una nueva programación de interrupciones del servicio eléctrico entre el jueves 16 y el viernes 17 de julio en diversos distritos de Lima y el Callao. La empresa señaló que los cortes podrían durar hasta 12 horas, según el avance de los trabajos, principalmente en zonas de San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Puente Piedra, Independencia, Carabayllo y La Perla.
La suspensión del suministro se debe a labores de mantenimiento y mejora de la infraestructura eléctrica, con el objetivo de optimizar la calidad del servicio. En ese contexto, la compañía recomendó a los usuarios tomar previsiones y organizar con anticipación el uso de energía durante los horarios establecidos.
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Horarios y zonas afectadas por corte de luz en Lima y Callao
Jueves 16 de julio
San Miguel
- Zonas afectadas: PROLG. AYACUCHO CDRAS. 4, 5, JR. CRNEL. FRANCISCO BOLOGNESI CDRAS. S/N, 7, 8, JR. BÁRBARA ALCÁZAR CDRA. 1, JR. MIGUEL DE UNAMUNO CDRA. 3, PROLG. CUZCO CDRAS. 3, 4, HUERTIZACIÓN SAN MIGUELITO BLOCKS 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
- Horario de interrupción: 9.00 a. m. – 5.00 p. m.
Los Olivos
- Zonas afectadas: A.H. SAN MARTÍN DE PORRES MZS. 147, 148, 149, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, P.J. CONFRATERNIDAD MZS. 155, 156, 157, 159, 161.
- Horario de interrupción: 9.00 a. m. – 5.00 p. m.
San Juan de Lurigancho
- Zonas afectadas: URB. CANTO REY MZS. A, B, B#, C, C1, D, D1, O, O1, P, P PRIMA, P1, U13, AV. LOS CIRUELOS CDRAS. 10, 34.
- Horario de interrupción: 9.30 a. m. – 4.30 p. m.
Puente Piedra
- Zonas afectadas: URB. IND. LAS VEGAS MZS. A1, B1, J1, AV. STA. JOSEFINA CDRAS. 1, 2, URB. LOTIZACIÓN IND. PUENTE PIEDRA MZS. A1, B1.
- Horario de interrupción: 9.00 a. m. – 5.00 p. m.
Puente Piedra / Carabayllo
- Zonas afectadas: AGRUP. VEC. LOS ROSALES DE PUENTE PIEDRA MZS. A, B, C, D, ASOC. DEL PROP. PROG. DE VIV. LAS TERRAZAS DE ZAPALLAL MZS. A, B, C, D, AGRUP. VEC. LOS GIRASOLES LOMAS DE CARABAYLLO MZS. A, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, ASOC. DE VIV INTEGRACIÓN ASVINTE MZS. R, S, T, U, V, ASOC. LOS GERANIOS DE ZAPALLAL MZ. E, ASOC. PEQ. AVICULTORES ZAPALLAL ALTO MZS. D, F, Q, Q3, R3, ASOC. DE VIV. EL MIRADOR DE ZAPALLAL ALTO MZS. A, I, AGRUP. VEC. NUEVA ESPERANZA MZ. G.
- Horario de interrupción: 8.30 a. m. – 6.30 p. m.
La Perla
- Zonas afectadas: AV. 9 DE OCTUBRE CDRA. 8, JR. ATAHUALPA CDRAS. 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, AV. COSTANERA CDRAS. 14, 15, 23, 24, 25, JR. AYACUCHO CDRA. 8, JR. CAHUIDE CDRA. 23, JR. CALLAO CDRA. 7, AV. LA PAZ CDRAS. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, PSJE. ESTEBAN CDRA. 1, CALLE BLAS BORSANI CDRA. 1, AV. HAYA DE LA TORRE CDRA. 8, CALLE HUAMACHUCO CDRAS. 7, 8, 9, CALLE RAMÓN ZAVALA CDRAS. 7, 8, 9, PSJE. DAMASCO CDRAS. 1, 2, CALLE INDEPENDENCIA CDRAS. 7, 8, CALLE INCA ROCA CDRA. 1, JR. HUÁSCAR CDRAS. 23, 24, JR. JUNÍN CDRA. 8, 9, CALLE LEONCIO PRADO CDRAS. 9, PARQUE SAN FERNANDO CDRAS. 1, 2, PSJE. BONIFACIO CDRA. 1, PSJE. FELIX CDRA. 1, PSJE. PIO XII CDRA. 1, PSJE. SAN MARCELO CDRA. 1, PARQUE PEDRO PASCUAL CDRAS. 1, PQ. LUIS LITUMA PORTOCARRERO CDRA. 1, PSJE. LEÓN XIII CDRA. 1, PSJE. JUAN XXIII CDRA. 1, URB. CIUDAD DE PAPEL MZS. F, G, H, I, J, K, M, N, O, P, R, T, U, V, JR. ESPAÑA CDRAS. 0, 7, 9.
- Horario de interrupción: 8.00 a. m. – 6.00 p. m.
Los Olivos / San Martín de Porres
- Zonas afectadas: A.H. SAN ALBERTO MZS. G3, H3, I2, I3, J3, L2, M2, N2, O2, P2, Q2, R2, S2, U2, V2, W2, A.H. DANIEL ALCIDES CARRIÓN MZS. A3, B3, C3, D3, E3, F3, X2, Y2, Z2.
- Horario de interrupción: 10.00 a. m. – 3.00 p. m.
Independencia
- Zonas afectadas: AV. PANAMERICANA NORTE / TOMAS VALLE
- Horario de interrupción: 8.00 a. m. – 6.00 p. m.
Viernes 17 de julio
Carabayllo
- Zonas afectadas: A.H. LA RIVERA MZS. A, B, C, D, E, A.H. HISTÓRICO CON CON MZ. A, A.H. MANUEL SCORZA MZS. A, B, C, D, E, A.H. SOL DE CAUDIVILLA MZS. A, B, C, D, E, F, A.H. EL PROGRESO MZS. 1A, B, C, W, AV. TUPAC AMARU CDRA. 2.
- Horario de interrupción: 9.00 a. m. – 4.00 p. m.
Rímac
- Zonas afectadas: JR. CHIRA CDRA. 3
- Horario de interrupción: 9.30 a. m. – 3.30 p. m.
San Martín de Porres
- Zonas afectadas: COOP. HUAYTAPALLANA MZS. N, O, P, ASOC. VIV. SEÑOR DE LOS MILAGROS MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, LL, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, ASOC. DE VIV. TRABAJADORES DEL ESTABLO DE CONDEVILLA SENOR MZS. A, B, C, D, ASOC. VIV. OASIS MZS. A, B, C, D, E, F, G, COOP. VIV. CAJABAMBA CDRAS. A, B, C, K, L, COOP. VIV. MIGUEL GRAU ZONA NORTE MZS. A1, B, B1, D, E, F, F1, F2, I, J, K, L, M, N, N1, O, P, Q, ASOC. SAN JUAN DE DIOS 1RA ETP. MZS. D, L, ASOC. VIV. ROSARIO DEL NORTE MZS. A, A1, B2, F, W, Y1, Y2, ASOC. SEÑOR DE LOS MILAGROS MZS. B1, F, M, O, URB. SAN FRANCISCO DE CAYRÁN MZS. F1, H1, I1, ASOC. VIV. LOS ALISOS MZS. D, Q, APVTECS. PROG. EL MANANTIAL MZS. A, B, C, D, E, F, F2, J, ASOC. PROP. MARIA RECIHE MZS. A, M.
- Horario de interrupción: 08:00 a. m. – 6:00 p. m.
San Juan de Lurigancho
- Zonas afectadas: A.H. VIRGEN MARÍA I ETP. MZS. A1A, A1B, A1, A.H. VIRGEN MARÍA II ETP. MZS. A, B, D, A.H. 4 SUYOS NUEVO MILENIO MZS. A, A1, B, D, AGRUP FAM. LAS GARDENIAS MZ. B.
- Horario de interrupción: 9.30 a. m. – 4.30 p. m.
Independencia
- Zonas afectadas: JR. LAS AMAPOLAS CDRAS. 1, 2, JR. LOS CLAVELES CDRAS. 1, 2, AV. LAS GLADIOLAS CDRA. 3, JR. LAS VIOLETAS CDRA. 7, JR. LOS NOGALES CDRA. 1, JR. LOS PINOS CDRAS. 1, 2, 3, JR. LOS ROBLES CDRA. 2.
- Horario de interrupción: 7.00 a. m. – 7.00 p. m.
Independencia
- Zonas afectadas: JR. 23 DE DICIEMBRE CDRAS. 1, 2, 3, JR. 37 DÍAS CDRAS. 1, 2, 3, AV. MARÍA PARADO DE BELLIDO CDRAS. 1, 2, JR. FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN CDRAS. 1, 2, AV. TÚPAC AMARU CDRAS. 1, 2, CALLE LOS TUMBOS CDRA. 1, CALLE EL PUEBLO CDRAS. 1, 2, PSJE. STA. ROSA CDRA. 1, JR. INDEPENDENCIA CDRAS. 1, 2, P.J. PAMPA DE CUEVA MZS. 23, 24, 34, URB. LAS VIOLETAS MZ. 12, A.H. INDEPENDENCIA C.V. LAS GSARDENIAS MZS. 33, 34.
- Horario de interrupción: 7.00 a. m. – 7.00 p. m.
Los Olivos / San Martín de Porres
- Zonas afectadas: ASOC. VIV. RES. LOS LIRIOS MZS. A, B, C, URB. LOS PORTALES DE NARANJAL MZS. A, B, C, D, E, F, G, ASOC. VIV. VIRGEN DEL ROSARIO MZS. B, B PRIMA, ASOC. PORTALES DE NARANJAL MZS. A, B, C, D, E, F, URB. LOS NARANJOS MZ. P3.
- Horario de interrupción: 9.00 a. m. – 6.00 p. m.
¿Cómo consigo la copia de mi recibo de luz?
Puedes obtener tu recibo de luz en formato digital o físico de manera sencilla. La opción más rápida es afiliarte al recibo digital a través del Portal Cliente, donde solo debes ingresar con tu correo y contraseña, seleccionar “Recibo digital” y activar la suscripción para recibirlo cada mes en tu correo electrónico.
También puedes descargarlo desde la aplicación móvil. Para ello, descarga la app, crea tu cuenta, registra tu número de suministro y accede a la sección “Mis facturaciones”. Luego, selecciona “Ver recibo” para descargarlo al instante. Si necesitas una copia física para algún trámite, puedes solicitarla en los centros de atención de la empresa.
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