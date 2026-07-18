Hija de adulto mayor atropellado por policía en la vía del Metropolitano exige justicia: “Que no quede impune"

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El jueves 16 de julio, el suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú (PNP), Ángel Joel Torres Calderón (20), atropelló a Amadeo Linares Chávez (88) cuando circulaba a bordo de su motocicleta por un carril exclusivo del Metropolitano, a la altura de la cuadra 14 de la avenida Universitaria, en el distrito de Comas. Debido al fuerte impacto, el adulto mayor perdió la vida, mientras que el agente se dio a la fuga.

Cris Linares, hija de la víctima, señaló a La República que, tras el accidente, ni la PNP ni el efectivo responsable se han comunicado con la familia, por lo que ellos mismos tuvieron que asumir los gastos del sepelio y de otros trámites. Además, hizo un pedido de justicia para que el caso no quede impune y sirva como precedente para sancionar con más severidad a quienes invaden el carril exclusivo del Metropolitano.

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Hombre acababa de superar un problema oncológico

Amadeo Linares vivía a dos cuadras del lugar del accidente, en la urbanización Retablo. El día del siniestro, salió de su vivienda a las 6.00 a. m. con dirección al Hospital Nacional Alberto Sabogal, ubicado en el Callao. Debía cumplir con un último examen de rutina (tomografía) para acreditar que había superado un tratamiento oncológico que inició hace dos años por un bulto en su rostro que terminó desapareciendo. El alta se lo dieron el lunes anterior, pero como ese día no atendía el servicio de tomografía, lo citaron para el jueves.

Para llegar a su destino, tenía que cruzar primero por la avenida Universitaria, por donde también se extienden los carriles del Metropolitano. El hombre se disponía a hacerlo cuando el suboficial de la PNP, Ángel Joel Torres Calderón, se atravesó a bordo de su motocicleta a toda velocidad y lo embistió. El agente transitaba por la vía exclusiva del Metropolitano, pese a que ese espacio solo está autorizado para los buses de dicho servicio.

Tras el incidente, el efectivo huyó de la escena, pero —por medio de la placa de su vehículo captada por un ciudadano— se logró identificarlo y ubicarlo después en una clínica cercana. El agente, que pertenece a la comisaría El Progreso, fue informado de su detención por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio culposo, y el caso quedó a cargo de la comisaría de Universitaria.

Piden que se haga justicia

Cris Linares, una de las tres hijas de la víctima, no ha recibido información oficial sobre el avance del caso en la comisaría tras el accidente. Comenta que sus familiares se enfocaron en darle un último adiós a su padre en estos días y recién retomarán el proceso legal, en el que está pendiente la toma de sus declaraciones para la próxima semana.

No obstante, tiene claro su pedido: "No quisiera que la muerte de mi padre quede impune. Pido que no lo encubran (al policía) y que se haga justicia en base a la verdad porque detrás de todo hay personas conscientes. Debemos ser responsables de cada cosa que hacemos", señaló Linares a este medio.

Que sirva como un precedente

La mujer también espera que la trágica muerte de su padre sirva como un precedente para que no se permita más que vehículos particulares utilicen un carril que no les corresponde. "Que sirva para algo, la vía del Metropolitano ya es conocida porque es invadida diariamente por unidades vehiculares y motorizadas, desgraciadamente muchos son policías de civil, parece que ya tienen instalada la idea de que pueden usar este carril cuando no es así", aseguró.

Sin ir muy lejos, contó que el 17 de julio, un día después de la muerte de su padre, vio en el mismo lugar del accidente a otro motociclista circulando por la vía del Metropolitano. "Grabé la placa y resulta que también era un policía de civil", asegura. Ante la recurrencia de casos, considera que las sanciones deberían ser más severas. "Los ciudadanos ya estamos cansados", agregó.

Infracción grave, según la ATU

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) emitió un pronunciamiento en el que rechazó enérgicamente la conducta del motociclista que atropelló a Amadeo Linares, causándole la muerte. Además, reiteró que el carril exclusivo del Metropolitano está diseñado únicamente para el tránsito de los buses del sistema de transporte y recordó que invadir esta vía constituye una infracción grave.

Según la entidad, esta falta se castiga con una multa de S/440 (8% de una UIT), además de la acumulación de 20 puntos en el récord del conductor, según el Reglamento Nacional de Tránsito. La Ley 27200 establece únicamente que las unidades de bomberos, ambulancias y patrulleros de la PNP tienen permitido el uso de la vía exclusiva del Metropolitano en situaciones de emergencia comprobada y con las señales audiovisuales activas, como luces y sirenas.

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