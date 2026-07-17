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Sin luz por más de 8 horas: Chiclayo y otras ciudades de la región Lambayeque serán afectadas este sábado 18 de julio

Las interrupciones afectarán zonas urbanas y distritos, incluidos hospitales, centros comerciales y entidades públicas, para realizar trabajos de reforzamiento en la red de alta tensión.

Los cortes se llevarán a cabo en diferentes horarios, comenzando desde las 06:00 horas y afectando zonas urbanas.
Los cortes se llevarán a cabo en diferentes horarios, comenzando desde las 06:00 horas y afectando zonas urbanas. | Foto: Composición LR
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La empresa Electronorte S. A. (Ensa) realizará este sábado 18 de julio un corte programado del servicio eléctrico que alcanzará a la ciudad de Chiclayo y a diversas localidades de la región Lambayeque. La suspensión del suministro se desarrollará en distintos horarios, con interrupciones que, en algunos sectores, se extenderán por más de ocho horas debido a trabajos de reforzamiento y ampliación de la red de alta tensión.

La medida afectará zonas urbanas y distritos de varias provincias, además de instituciones públicas, centros comerciales, hospitales y otras entidades. Según informó Ensa, la restricción temporal del servicio permitirá fortalecer la infraestructura eléctrica para responder al crecimiento de la demanda y mejorar la confiabilidad del sistema de distribución en la región.

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¿Qué zonas de Chiclayo y Lambayeque tendrán corte de luz este sábado 18 de julio?

El primer corte está programado entre las 6.00 a. m. y las 10.00 a. m. y comprenderá amplios sectores de Chiclayo, entre ellos el centro de la ciudad, urbanizaciones, pueblos jóvenes, asentamientos humanos y diferentes zonas de los distritos de La Victoria y José Leonardo Ortiz.

En otros sectores de José Leonardo Ortiz, la interrupción del servicio se prolongará de 6.00 a. m. a 2.00 p. m. En ese mismo horario también se verán afectados los distritos de Ferreñafe, Picsi, Pueblo Nuevo, Manuel Mesones Muro, Pomalca, Tumán, Pátapo, Pucalá, Posope Alto, Cayaltí, Mocupe Nuevo, Ucupe, Mocupe, Zaña, Oyotún, Nueva Arica, Niepos, Bolívar y Nanchoc, entre otras localidades de Lambayeque.

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Razones del corte de luz programado en Lambayeque para este sábado 18 de julio

Ensa explicó que la suspensión del servicio responde a la ejecución de trabajos de expansión y reforzamiento de las redes de alta tensión en los centros de transformación de Sechura, Pomalca, Tumán y Cayaltí. La empresa indicó que estas labores forman parte de las acciones destinadas a incrementar la estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico frente al aumento de la demanda en la región.

Debido a la magnitud de las intervenciones, el corte también alcanzará hospitales, clínicas, sedes del Poder Judicial y del Ministerio Público, municipalidades, la empresa prestadora del servicio de agua y alcantarillado, universidades, entidades financieras, centros comerciales como Real Plaza y Saga Falabella, además del Mercado Central y el complejo de mercados Moshoqueque. La empresa recomendó a los usuarios desconectar sus electrodomésticos durante la suspensión para evitar posibles daños cuando se restablezca el suministro eléctrico.

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