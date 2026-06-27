El Niño costero sería fuerte hasta octubre y Enfen advierte calor anómalo en toda la costa

Pronóstico del Enfen: Temperaturas por encima de lo normal y lluvias en la costa norte | Marco Cotrina/La República

Pronóstico del Enfen: Temperaturas por encima de lo normal y lluvias en la costa norte | Marco Cotrina/La República

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La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) mantuvo el estado de alerta de El Niño Costero y advirtió que el fenómeno continuará hasta el verano de 2027. De acuerdo con su último comunicado oficial, el evento registraría una magnitud fuerte hasta octubre, para luego disminuir a moderada en noviembre. Además, el organismo anticipó temperaturas del aire por encima de lo normal en todo el litoral durante el trimestre julio-setiembre y una mayor posibilidad de lluvias en la costa norte.

Las proyecciones del Enfen indican que el fenómeno, que comenzó en marzo de este año en la región Niño 1+2 —que comprende el mar frente a la costa peruana—, persistirá durante los próximos meses. Para el verano 2026-2027, existe un 48% de probabilidad de que alcance una magnitud fuerte y un 46% de que sea moderada. Sin embargo, para julio la categoría cálida fuerte concentra un 80%, lo que la convierte en el escenario más probable durante gran parte de 2026, salvo noviembre, cuando aumentaría la probabilidad de un evento moderado.

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El informe también advierte que el escenario no se limita al litoral peruano. En la región Niño 3.4, correspondiente al Pacífico ecuatorial central, El Niño iniciaría este mes de junio y se prolongaría hasta el verano de 2027, con una intensidad fuerte entre agosto de 2026 y febrero del próximo año. Las proyecciones muestran que la probabilidad de un evento fuerte aumentaría progresivamente hasta alcanzar el 51% en noviembre y se mantendría como la condición predominante entre septiembre de 2026 y febrero de 2027.

Costa registrará temperaturas superiores a lo normal

El Enfen señaló que la continuidad de El Niño Costero influirá en las condiciones climáticas de los próximos meses. Entre julio y setiembre, las temperaturas del aire permanecerán por encima de los valores habituales en toda la franja costera.

A ello se suma un incremento en la probabilidad de precipitaciones de normales a superiores a lo normal en la costa norte, pese a tratarse de una época del año caracterizada por escasas lluvias. El organismo precisó que estas condiciones podrían presentarse junto con episodios de precipitaciones localizadas.

En contraste, las condiciones hidrológicas no mostrarían cambios significativos. Según las proyecciones, los caudales de los ríos que integran la región hidrográfica del Pacífico continuarían dentro de sus rangos habituales durante este periodo.

El apartado de perspectivas del informe también anticipa que el calentamiento del mar persistirá durante las próximas semanas. El Enfen prevé el arribo de nuevas ondas Kelvin cálidas entre julio y agosto, un fenómeno que reforzaría las anomalías positivas de la temperatura superficial del mar frente a la costa peruana. En el corto plazo, estas anomalías alcanzarían hasta +3,2 °C en la región Niño 1+2.

Asimismo, el modelo de inteligencia artificial del Instituto Geofísico del Perú (IGP) proyecta condiciones cálidas, por lo menos, hasta mayo de 2027. Para enero del próximo año, incluso, estima una probabilidad superior al 97% de que el evento continúe con intensidad fuerte.

Impacto en la pesca y llamado a la prevención

Las condiciones cálidas del mar también modificarán el comportamiento de algunos recursos hidrobiológicos. El Enfen prevé que la anchoveta continúe desplazándose hacia el litoral y permanezca a mayor profundidad de lo normal. Asimismo, aumentaría la presencia de especies asociadas a aguas cálidas, como samasa, ayamarca y sierra, además del ingreso de túnidos y picudos, propios de aguas oceánicas.

Frente a este panorama, la comisión recomendó a las autoridades considerar los escenarios de riesgo elaborados sobre la base de los avisos meteorológicos y los pronósticos estacionales vigentes. El objetivo es reforzar las acciones de prevención y preparación ante la próxima temporada de lluvias, prevista entre setiembre de 2026 y abril de 2027.

El organismo recordó que la continuidad de El Niño Costero y el desarrollo de El Niño en el Pacífico ecuatorial central podrían incrementar el riesgo de eventos asociados a las lluvias en los próximos meses, por lo que exhortó a las autoridades y a la ciudadanía a seguir únicamente la información oficial difundida por el Enfen y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd).

La Comisión Multisectorial informó, además, que continuará el monitoreo permanente de las condiciones oceánicas, atmosféricas, hidrológicas y biológico-pesqueras para actualizar sus proyecciones. El próximo comunicado oficial está previsto para el 17 de julio de 2026.