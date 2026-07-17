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Municipalidad de Lima abrirá nueva sede para brevetes en Santa Anita tras recuperar predio de 13.000 m2

La comuna informó la recuperación de un terreno que era ocupado de manera ilegal por más de 20 años y sobre el cual ahora levantará una nueva agencia para tramitar la emisión de licencias de conducir.

MML implementará nueva sede para trámites de brevetes en Santa Anita
MML implementará nueva sede para trámites de brevetes en Santa Anita | Composición LR-IA / Andina
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La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunció la implementación de una nueva sede para la emisión de licencias de conducir en Santa Anita. El centro funcionará sobre un terreno de 13.000 metros cuadrados recuperado recientemente por la comuna y ubicado entre las avenidas 22 de Julio y Los Ángeles.

Según la comuna, este espacio permaneció ocupado de manera ilegal por más de 20 años por personas que realizaban actividades económicas con fines de lucro, pero se liberó como resultado de un proceso judicial liderado por la Procuraduría Pública de la MML y ejecutado en coordinación con el Poder Judicial y la Policía Nacional del Perú (PNP).

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Nueva sede se sumará a los establecimientos de Comas y el Cercado de Lima

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, dispuso que el terreno recuperado se destine a la implementación de un nuevo centro de emisión de brevetes. De ese modo, esta sede se sumará a las ya operativas en Comas (jirón Flor de Arrayanes 361) y Cercado de Lima (avenida Grau 169). Esta última entró en funcionamiento el 1 de julio y permite gestionar la emisión de licencias de conducir, así como duplicados, revalidaciones, recategorizaciones y otros procedimientos para brevetes de las clases A y B.

Además de estas opciones, los usuarios pueden acceder a la plataforma virtual de trámites y a los módulos habilitados en diversos Centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC). El objetivo de la MML es ampliar y agilizar de manera progresiva la expedición y entrega de brevetes.

Costo de los trámites que se pueden realizar en la sede del Cercado de Lima

Según la información proporcionada por la MML, los costos de los trámites vinculados a las licencias de conducir varían según el tipo de clase: A (carros y vehículos motorizados de uso personal o comercial que trasladan pasajeros o mercancías) o B (triciclos, bicimotos, motos, mototaxis y trimotos para uso personal o comercial que trasladan pasajeros o mercancías).

Costo de trámites Clase A:

  • Emisión de licencia: S/14.70
  • Duplicado de licencia: S/14.70
  • Recategorización: S/14.70
  • Revalidación: S/14.70
  • Canje de licencia militar o policial: S/14.70
  • Canje de licencia extranjera: S/15.50
  • Canje por modificación de datos: S/14.70
  • Autorización para carga peligrosa: S/14.70

Costo de trámites Clase B:

  • Emisión de licencia: S/27.80
  • Duplicado de licencia: S/26.00
  • Revalidación: S/27.80
  • Canje por modificación de datos: S/27.80

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