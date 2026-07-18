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Horóscopo de hoy, sábado 18 de julio: conoce las predicciones de Jhan Sandoval para los 12 signos del zodiaco

Explora lo que los astros tienen preparado para ti este miércoles. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.

Consulta el horóscopo de hoy, sábado 18 de julio.
Consulta el horóscopo de hoy, sábado 18 de julio. | Foto: composición LR
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Resumen
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Este sábado 18 de julio, los astros traen importantes señales para el amor, el trabajo y las finanzas. El reconocido tarotista Jhan Sandoval comparte sus predicciones para los 12 signos del zodiaco y revela qué energías marcarán la jornada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Descubre en el horóscopo de hoy cómo aprovechar las oportunidades que el universo tiene preparadas para ti.

¿Qué dice el horóscopo del sábado 18 de julio?

  • Aries: Has resuelto los problemas con alguien con quien mantenías fuertes tensiones, pero los lazos aún no se estrecharán. Cada quien necesita de su propio espacio para seguir sanando. Paciencia.
  • Tauro: Centrarás tu atención en asuntos laborales o económicos que no has logrado resolver. Sacrificarás algunas actividades familiares para este fin. Explícalo para que ningún ser querido se ofenda.
  • Géminis: No logras adaptarte a la sensibilidad de esa persona ni entender los motivos de sus constantes fluctuaciones. Intenta conocer su historia personal y lograrás empatizar y quererla mucho más.
  • Cáncer: Te sientes motivado a iniciar un curso que te permitirá crecer y desarrollarte mucho más en lo profesional. No dejes que las dudas y las influencias del entorno te hagan posponer este proyecto.
  • Leo: Una persona que desea volver a verte se acercará, pero el temor o la inseguridad a no gustarle del todo te haría actuar con cierta indiferencia, e incluso, podrías evadir su propuesta. Evítalo.
  • Virgo: Un tema familiar relacionado con el dinero podría incomodarte. Es posible que alguien reclame por una cuestión de sumas y esto te afecte. Mantén la disposición al diálogo y podrás manejarlo.
  • Libra: Tu manera de expresarte y lo versado que eres en distintas materias llamará la atención de quienes hoy estén cerca de ti. Si no tienes pareja, este encanto te permitirá seducir a quien desees.
  • Escorpio: Aunque has reflexionado sobre tu comportamiento, te cuesta dar el primer paso y comunicarte con esa persona que quieres recuperar. El tiempo sigue pasando y no debes permitirlo.
  • Sagitario: Estás muy cerca de lograr una meta importante, sea un viaje o la concreción de una meta anhelada, no puedes dudar al último momento. No retrocedas, luego podrías tener arrepentimientos.
  • Capricornio: La forma en cómo te diviertes o te relacionas con tus familiares o amigos puede ser criticada por tu pareja. Establece los límites para que no se sienta en el derecho de poder condicionarte.
  • Acuario: No te dejes llevar por impulsos que pueden ponerle fin a tu relación amorosa. Necesitas detenerte y sanar todo lo que viene de tu pasado emocional. Solo así lograrás vincularte sin dañarte.
  • Piscis: Haber terminado con alguien que te dañaba emocionalmente te está permitiendo reconstruirte y valorarte. Ahora verte y sentirte bien será tu mayor prioridad. Tu entorno se sorprenderá.
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