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Pollería en Los Olivos reclutaría a jóvenes para el sicariato con ofertas de empleo: ''Lo usan como fachada''

La PNP confirmó que el negocio operaba de manera legal, captaba a jóvenes para puestos de meseros o cocineros y los reclutaba para cometer homicidios a cambio de S/2.000.

Una pollería en Los Olivos es investigada por la Policía Nacional del Perú por ser supuesta fachada de una organización criminal dedicada al reclutamiento de jóvenes para sicariato.
Una pollería en Los Olivos es investigada por la Policía Nacional del Perú por ser supuesta fachada de una organización criminal dedicada al reclutamiento de jóvenes para sicariato. | Exitosa
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Una pollería ubicada en el distrito de Los Olivos es investigada por la Policía Nacional del Perú (PNP) tras ser señalada como presunta fachada de una organización criminal dedicada al reclutamiento de adolescentes y jóvenes para actividades relacionadas con el sicariato. Durante la intervención, los agentes hallaron armas de fuego tanto en el establecimiento como en una vivienda vinculada a los investigados.

De acuerdo con el coronel Jesús Talla De la Cruz, jefe de la Depincri Carabayllo, el negocio operaba de manera legal mientras servía para captar a personas contratadas inicialmente como meseros, cocineros u otros trabajadores del local.

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Jóvenes eran captados mediante ofertas de trabajo

Según las investigaciones preliminares, la organización criminal buscaba principalmente a adolescentes y jóvenes que recién alcanzaban la mayoría de edad. Tras incorporarlos al negocio, algunos terminaban siendo reclutados para ejecutar asesinatos por encargo.

"Tienen un negocio y lo utilizan como fachada, uno, para captar y otro para poder hacer ver a sus vecinos que se realiza una actividad", explicó el coronel Talla De la Cruz sobre la modalidad empleada por la presunta banda.

Las pesquisas también indican que el pago ofrecido por cometer un homicidio rondaba los S/2.000, monto que incluso podía dividirse entre dos personas cuando participaban conjuntamente en el crimen.

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Hallan armas durante operativo policial

Como parte del operativo, la PNP intervino la pollería y un inmueble donde residían algunos de los sospechosos. En ambos lugares encontraron armas de fuego que ahora forman parte de las evidencias recopiladas por los investigadores.

Durante la diligencia fueron detenidos varios presuntos integrantes de la organización criminal. La Policía busca determinar el nivel de participación de cada uno y establecer cómo operaba esta presunta red delictiva.

Investigan posible vínculo con otros crímenes

Entre las líneas de indagación figura la posible relación de los detenidos con el asesinato de gerentes de una ladrillera y otros homicidios ocurridos en Lima Norte. Sin embargo, la PNP precisó que estos nexos aún se encuentran en proceso de verificación y serán confirmados o descartados conforme avancen las investigaciones.

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