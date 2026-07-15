Expertos advierten que condiciones de El Niño podrían extenderse hasta otoño de 2027 | Composición LR.

Expertos advierten que condiciones de El Niño podrían extenderse hasta otoño de 2027 | Composición LR.

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Las condiciones asociadas al actual fenómeno de El Niño podrían prolongarse hasta inicios del otoño de 2027, advirtió la directora de Meteorología del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), Grinia Ávalos. La especialista explicó que el calentamiento inusual del océano frente al litoral peruano ya provoca temperaturas récord en distintas ciudades del país y podría intensificarse en los próximos meses.

En entrevista con Canal N, adelantó que el Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) emitirá un nuevo comunicado este viernes, aunque señaló que el escenario previsto no cambiaría. "Estas condiciones se van a presentar, por lo menos, seguramente hasta inicios de otoño del próximo año", afirmó.

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Ávalos recordó que el monitoreo del ENFEN mantiene la previsión de que el fenómeno continúe durante los próximos meses. Además, sostuvo que la cantidad de calor acumulada en el océano Pacífico convierte este episodio en uno de los más importantes de las últimas décadas. "Estamos en la antesala de lo que podría ser uno de los niños más fuertes de todos los tiempos", concluyó.

¿Por qué aumentan las temperaturas en pleno invierno?

La especialista atribuyó el incremento de las temperaturas a la llegada de una onda Kelvin, un fenómeno oceánico que desplaza aguas cálidas hacia la costa peruana y eleva la temperatura superficial del mar.

Según explicó, hace algunas semanas el océano registraba valores cercanos a cuatro grados por encima de lo normal. Con el ingreso de esta nueva onda Kelvin, ese calentamiento aumentó entre un grado y un grado y medio adicionales.

"El agua del mar se ha calentado un poco más. Teníamos hace algunas semanas alrededor de cuatro grados por encima de lo normal y ahora ese incremento ha sido de un grado o grado y medio más debido a la llegada de una onda Kelvin", explicó.

Como resultado, varias localidades registraron temperaturas propias del verano en plena estación invernal. Ávalos precisó que los termómetros alcanzaron valores entre ocho y 10 grados por encima de lo habitual, mientras que estaciones meteorológicas como Campo de Marte, La Molina y el Callao marcaron nuevos récords históricos.

Senamhi no descarta un nuevo episodio de calor en agosto

La directora de Meteorología informó que el aviso meteorológico vigente prevé que las altas temperaturas continúen, al menos, hasta el viernes. Aunque después podrían disminuir ligeramente, advirtió que el panorama aún podría cambiar.

En ese sentido, indicó que una nueva onda Kelvin podría llegar durante agosto y provocar otro episodio de calor.

"No descartamos que nuevamente, camino hacia agosto, con la llegada de una nueva onda Kelvin, podamos tener condiciones de temperaturas altas", sostuvo.

Añadió que la costa norte registra temperaturas máximas de 33 °C y 34 °C, mientras que la costa central permanece bajo la influencia del calentamiento del mar. Asimismo, señaló que algunas localidades de la sierra occidental también presentan anomalías térmicas vinculadas a este fenómeno.

Senamhi alerta por radiación ultravioleta

El Senamhi también advirtió sobre el incremento de la radiación ultravioleta debido al predominio de cielos despejados.

Por ello, recomendó evitar la exposición directa al sol entre las 10.00 a. m. y las 3.00 p. m., usar bloqueador solar, sombreros de ala ancha, prendas que cubran la piel y mantener una adecuada hidratación.

Además, Ávalos consideró que las instituciones educativas deberían evaluar la suspensión de actividades al aire libre durante las horas de mayor intensidad de radiación.

"Es mejor pensar incluso en suspender este tipo de actividades si ponen en riesgo la salud de los estudiantes", concluyó.