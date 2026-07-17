Fernando Muñiz: "Lo popular no tiene que ser visto como algo poco trabajado y fácil de hacer"

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Fernando Muñiz, CEO de América TV, conversó con La República sobre las transmisiones del Mundial de Fútbol 2026; pero también sobre lo que significa hacer televisión de entretenimiento y de la legitimidad de la televisión en tiempos en los que venía siendo cuestionada ante la aparición de los nuevos formatos. Muñiz aclara varias dudas.

-Este Mundial de Fútbol viene siendo un éxito, tanto en lo deportivo como en la transmisión. A diferencia del mundial anterior, esta vez no se han escuchado quejas sobre las transmisiones.

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-Nosotros anunciamos que íbamos a transmitir los 40 mejores partidos del Mundial de Fútbol. Fuimos claros desde el principio. Ofrecimos lo que íbamos a cumplir, que eran 40 partidos. Por eso no hemos tenido quejas, nunca dijimos que América iba a transmitir todos los partidos. El público entendió nuestro mensaje. Cuando se hacen las gestiones de manera transparente, no tiene que haber problemas. Los problemas y cuestionamientos a la credibilidad se dan cuando no cumples, cuando el público recibe una información y se le da otra.

-Tienes muchos años en el mundo de la televisión. Estamos en tiempos en donde las plataformas y el streaming parecen haberle ganado la ruta a la televisión. ¿Coincidimos con esta impresión?

-Los medios, desde que sé de ellos, siendo mi especialidad la televisión, nunca han dejado de estar en cambios permanentes. La televisión, la radio, los periódicos, por citarte tres grandes ejemplos, han experimentado grandes cambios. La televisión de ahora, ya no es la que conocía de niño. Pero sigue siendo televisión, un medio que se ha tenido que transformar para subsistir. YouTube, el streaming y las plataformas nos han permitido dinamizar el contenido; pero lo que conocemos como televisión, radio y diarios siguen manteniendo un aspecto que me resulta esencial en las comunicaciones: no pueden errar en la información.

-¿Y sobre las redes sociales?

-Las redes son muy importantes también en esta dinámica. Pero lo que solemos ver en las redes sociales es la abundancia de Fake News. Hay muchas mentiras que se presentan como verdad. Las Fake News no están permitidas en la televisión, la radio y los diarios. Ese es el gran peso que tienen y que no tienen todavía los nuevos medios. No tienen esa credibilidad que te la da el público.

-Es decir, el público no se come cuentos.

-No, el público se da cuenta. El público siente la necesidad de estar informado. Cuando se habla de la información falsa, las personas comienzan a buscar medios que le garanticen información seria, comprobada.

-¿Cómo castiga el público cuando no se le da información seria?

-Te deja de seguir. Ahora es mucho más fácil hacerlo. Con el móvil buscan inmediatamente otra opción, con el control remoto van a otro canal. El castigo, en este caso del televidente, es inmediato. Ese es el gran reto compartido que debemos afrontar todos los que estamos en las comunicaciones.

-¿Cómo mantener la atención del televidente en una etapa, como esta, en la que hay demasiados factores que distraen?

-Con calidad de contenido. No hay otro camino. La calidad de contenido hace que el público no te abandone. Para mí es muy importante contar con los mejores.

-No deja de llamar la atención lo que indicas. Se suele decir que la televisión está en muere, que está en sus últimos tramos.

-No estoy de acuerdo. La televisión sigue mostrando un valor. Pensemos en los programas de YouTube, los hay muy buenos, sin duda, pero es en la televisión en donde adquieren relevancia.

-Como que la televisión sigue dando una legitimidad.

Así es. Eso no lo pueden dar las redes ni YouTube, aún no. Como te dije, en la televisión no se debe descuidar la calidad, menos la veracidad del contenido.

-Uno de los puntos que se le suele reclamar a la televisión es un contenido más educativo y cultural. América TV no ha estado ajena a esas críticas.

-A mí me encantan los programas educativos y culturales. Para verlos, tengo otras alternativas, como algunos canales de cable. Pero cada medio responde a una esencia y la de América TV es la de un canal de entretenimiento y familiar. Es un canal popular y vamos al gran público peruano con programas de entretenimiento bien trabajados.

-Hay muchos prejuicios cuando se habla del entretenimiento en la televisión.

-Siempre ha habido prejuicios con el entretenimiento. Hacer programas de contenido familiar y de entretenimiento no es fácil. Hay que hacer estudios, saber lo que quiere la gente.

-¿Qué piensas cuando se dice que hay que darle a la gente lo que precisamente le gusta a la gente?

-Hay prejuicio. Lo popular no tiene que ser visto como algo poco trabajado y fácil de hacer. Como te dije, hoy el televidente te castiga si lo que ve no le gusta. En América TV tenemos programas que han batido récords de sintonía. Al fondo hay sitio ha paralizado al país en más de una ocasión. ¿Qué quiere decir eso? El público se quedó viendo Al fondo sitio porque muestra una calidad, una historia que gusta. Eso no es fácil de hacer. Se requiere de muchísimo trabajo y dedicación. Este es el ánimo que nos guía también en nuestro nuevo programa Chapa tu Money, que vino de Internet con muchísima audiencia y se legitima en la televisión.

-América TV no es el único medio que ha transmitido el mundial. Hay otros medios, a los que todos tenemos acceso, que igualmente lo han hecho. Todos tenemos una opinión especial sobre el fútbol.

-Estoy muy contento con lo que hemos hecho. Lo que diferencia a América TV de otros medios que también han transmitido el mundial es que nosotros contamos con los mejores comentaristas de fútbol del país. Sabíamos que íbamos a tener competencia. En México, Televisa es el canal más grande; pero cuando se trata de transmisiones deportivas, TV Azteca es primero porque cuenta con Christian Martinol y Luis García. El público los sigue porque creen en sus comentarios. Son los mejores.

-Hoy las vistas mandan. No son pocos los gerentes que viven pendientes de ellas. ¿Tú también?

-Por supuesto. Estoy todo el día pendiente de las mediciones. La televisión es un negocio y mi objetivo es no bajar la audiencia, pero sin descuidar nuestro contenido. Tenemos más de un noticiero, todos muy sintonizados. No hay que subestimar al público. Hay muchos noticieros y los de América TV están entre los más vistos.

-La transmisión del Mundial de Fútbol calzó con nuestra coyuntura política. Ahora tenemos un nuevo gobierno. ¿Cuál será la línea editorial?

-La única línea que se debe tener es la de la pluralidad en la información. La pluralidad es importante. El público busca estar lo mejor informado posible. Al público peruano le gusta confrontar y comparar la información que recibe. Nuestros noticieros son plurales, buscamos todos los ángulos posibles. Por eso la audiencia está con nosotros.

-El mundo está cambiando mucho. Desde tu experiencia, ¿qué les dirías a los jóvenes estudiantes de comunicaciones?

-Este es un versículo bíblico que suelo decirles a mis hijos. Es de 1 de Corintios 10:23. “Todo me es lícito, pero no todo conviene; todo me es lícito, mas no todo edifica”. ¿Qué quiere decir? Hay que probar, hay que experimentar, los seres humanos tenemos mucha libertad, pero siempre hay que discernir qué es lo que nos conviene. Cuando encuentras qué es lo que conviene, tienes que insistir. Las comunicaciones tienen mucho potencial, pero tienes que saber qué quieres hacer.

-Como identificar a tu público objetivo.

Exacto. Tienes que ver todo el panorama y trabajar en base a lo que te puede ayudar a crecer. Eso hice cuando empecé en televisión. Me gusta trabajar con el gusto de la gente. Yo identifiqué al público con el que quería trabajar.