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En las cumbres más altas de la cordillera de los Andes, donde las temperaturas están bajo cero y el oxígeno escasea, un pequeño roedor vive a unos 6.700 metros sobre el nivel del mar, la mayor altitud en la que se ha registrado la presencia de un mamífero. Se trata del ratón orejudo andino, una especie capaz de sobrevivir en un entorno tan extremo que durante mucho tiempo se creyó imposible para la vida de cualquier mamífero.

Un estudio publicado en la revista Science revela las adaptaciones que le permiten resistir estas condiciones. Los investigadores descubrieron que este diminuto animal desarrolló cambios fisiológicos y genéticos que le ayudan a soportar el frío intenso y la falta de oxígeno, aunque todavía desconocen por qué comenzó a habitar lugares tan elevados.

¿Qué hace tan especial al ratón orejudo andino?

Durante años, el récord del mamífero que vivía a mayor altitud pertenecía a los pikas de grandes orejas, que habitan hasta unos 6.100 metros en el Himalaya. Sin embargo, en 2020 un grupo de científicos encontró un ratón orejudo andino en la cima del volcán Llullaillaco, situado en la frontera entre Argentina y Chile, a unos 6.740 metros de altura.

El ratón orejudo andino es el mamífero que habita a mayor altitud conocido en el planeta. Foto: Marcial Quiroga-Carmona

Este descubrimiento convirtió a la especie en el mamífero que vive a mayor altitud en el planeta. Además, posee otra característica sorprendente: también puede encontrarse al nivel del mar y en prácticamente todas las altitudes intermedias, lo que le da el rango de distribución altitudinal más amplio conocido entre los mamíferos.

'La evolución nunca deja de sorprendernos', afirmó Grant McClelland, biólogo de la Universidad McMaster de Canadá y coautor del estudio. 'Cualquier ambiente que observemos en la Tierra, incluso aquellos que parecen completamente inhóspitos para la vida, probablemente albergará alguna especie que haya encontrado la forma de sobrevivir y prosperar'.

En 2023, varios investigadores también hallaron restos momificados de esta especie en la cima de tres volcanes andinos, lo que reforzó la idea de que estos animales viven regularmente en estas elevadas montañas.

¿Cómo consigue sobrevivir en un ambiente tan extremo?

Para entender cómo resiste estas condiciones, los científicos capturaron 167 ejemplares de ratón orejudo andino entre 2020 y 2023 en distintas altitudes de los Andes centrales. Posteriormente, los estudiaron en un laboratorio bajo temperaturas bajas y con poco oxígeno para comparar la respuesta de los ejemplares de montaña con la de aquellos que viven en zonas bajas.

Los estudios revelan los mecanismos de adaptación a altitudes extremas en los ratones andinos. Foto: Science

Los resultados mostraron que los ratones de gran altitud tienen una mayor capacidad para captar, transportar y utilizar el oxígeno disponible. Esto les permite seguir produciendo suficiente calor corporal, incluso cuando el aire contiene apenas el 44% del oxígeno presente al nivel del mar.

Los investigadores también descubrieron que estos animales poseen más mitocondrias, las estructuras encargadas de producir energía en las células, y que estas funcionan de forma más eficiente. Asimismo, utilizan principalmente las grasas como fuente de energía para generar calor, en lugar de depender de los carbohidratos, una estrategia poco común entre los mamíferos adaptados al frío.

'Básicamente, están utilizando toda su maquinaria metabólica para mantener constante la temperatura corporal', explicó Jay Storz, biólogo evolutivo de la Universidad de Nebraska-Lincoln y coautor de investigaciones anteriores sobre esta especie.

¿Qué reveló el ADN de estos pequeños mamíferos?

El análisis genético permitió identificar cambios específicos relacionados con el metabolismo y la producción de calor, adaptaciones que probablemente hacen posible la vida a tan grandes altitudes.

Los científicos también detectaron modificaciones genéticas que podrían ayudar al ratón orejudo andino a neutralizar compuestos tóxicos presentes en algunas plantas de alta montaña, uno de los pocos alimentos disponibles en esos ambientes extremos.

'Desde un punto de vista fisiológico, cuanto más pequeño eres, más fácil es perder calor. Si pensamos en un ambiente extremo de gran altitud, donde casi no hay oxígeno, hace un frío intenso y prácticamente no hay alimento, ¿por qué estos animales están allí arriba?', señaló Naim Bautista, fisiólogo comparativo de la Universidad de Oklahoma.

Para Allie Graham, bióloga comparativa de la Universidad de Kansas que no participó en la investigación, 'sobrevivir a una altitud extrema implica mucho más que adaptarse a la falta de oxígeno, por lo que este estudio resulta muy valioso'.

Además de explicar cómo este pequeño roedor desafía los límites de la vida, los investigadores consideran que estos hallazgos podrían contribuir en el futuro al desarrollo de tratamientos para enfermedades humanas relacionadas con la falta de oxígeno en los tejidos y órganos.