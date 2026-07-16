PBI peruano desacelera a 1,8% en mayo tras desplome de la pesca y caída de la manufactura. | Andina

PBI peruano desacelera a 1,8% en mayo tras desplome de la pesca y caída de la manufactura. | Andina

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La economía peruana dejó atrás el ritmo de crecimiento que había mostrado desde inicios de año. En mayo, la producción nacional avanzó 1,8%, su resultado más bajo de 2026, luego de encadenar cuatro meses con expansiones superiores al 3%. La fuerte contracción de la pesca y el retroceso de la manufactura terminaron opacando el buen desempeño de sectores como comercio, construcción y minería, que no lograron sostener el ritmo de crecimiento observado en meses anteriores.

Este resultado estuvo marcado por el desempeño de la manufactura primaria, que cayó 41,70%, segmento que comprende actividades que procesan recursos naturales antes de su comercialización o exportación, como pescado, minerales o azúcar. La menor disponibilidad de anchoveta redujo en gran proporción la actividad de las plantas dedicadas a la elaboración y conservación de pescado, crustáceos y moluscos, cuya producción se desplomó 80,86% respecto a mayo del año pasado. También disminuyó la fabricación de productos primarios de metales preciosos y otros metales no ferrosos.

PBI peruano crece solo 1,8% en mayo tras desplome de la pesca y retroceso de la manufactura.

No toda la industria, sin embargo, tuvo un desempeño negativo. La manufactura no primaria, vinculada a la producción de bienes para consumo, insumos industriales y maquinaria, avanzó 5,44%, impulsada por la fabricación de bienes intermedios y bienes de capital. Aun así, ese crecimiento no logró compensar el fuerte retroceso de la actividad industrial asociada a la pesca.

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La relación entre ambos sectores evidencia el peso que todavía tiene la pesca industrial dentro de la estructura productiva peruana. Cuando disminuye la captura de anchoveta, también cae el procesamiento industrial de ese recurso, reduciendo el aporte conjunto de ambas actividades al crecimiento económico.

Comercio, construcción y minería amortiguan la desaceleración del PBI peruano

Pese al freno registrado en pesca e industria, varios sectores continuaron mostrando un desempeño favorable y evitaron que la economía registrara un crecimiento aún menor. Es el caso del comercio, que volvió a convertirse en uno de los principales motores de la actividad económica al crecer 6,91%, impulsado por mayores ventas mayoristas de metales, materiales de construcción, alimentos y combustibles, así como por el dinamismo de supermercados, farmacias, tiendas por departamento y la comercialización de vehículos y motocicletas.

PBI peruano desacelera a 1,8% en mayo tras desplome histórico de la pesca y caída de la manufactura.

La construcción, por su parte, avanzó 4,66%, principalmente por el incremento de 7,97% en el consumo interno de cemento, indicador asociado a una mayor actividad de obras privadas y procesos de autoconstrucción. Aunque la inversión del Gobierno Nacional disminuyó, los gobiernos regionales y locales elevaron la ejecución de proyectos de infraestructura.

Otro sector que volvió a crecer fue minería e hidrocarburos, con una expansión de 2,60% tras acumular tres meses consecutivos de resultados negativos. El desempeño estuvo impulsado por una mayor producción de cobre, oro, hierro y estaño, así como por el incremento en la extracción de gas natural y líquidos de gas natural. En cambio, la producción de petróleo mantuvo su tendencia a la baja.

También registraron resultados positivos electricidad, gas y agua (5,21%), alojamiento y restaurantes (5,05%), transporte (2,42%), servicios prestados a empresas (3,52%) y administración pública (3,69%). En tanto, el sector agropecuario apenas avanzó 0,10%, debido a que el crecimiento de la actividad pecuaria fue prácticamente neutralizado por una menor producción agrícola.

Otro indicador mostró que la desaceleración no respondió únicamente a una comparación con el mismo mes del año pasado. Según la serie desestacionalizada del INEI, un cálculo que elimina efectos propios del calendario, como feriados o campañas estacionales, para comparar mejor la evolución entre meses, la producción nacional disminuyó 1,11% respecto de abril. Este resultado confirma una pérdida de dinamismo en la economía durante mayo.

Aunque el crecimiento acumulado del año se mantiene en terreno positivo, el resultado de mayo pone de relieve la vulnerabilidad de la economía peruana frente a factores que afectan a los sectores primarios. La fuerte caída de la pesca coincidió con un escenario marcado por las alteraciones en las condiciones del mar asociadas al Fenómeno El Niño Costero, que redujeron la disponibilidad de anchoveta y terminaron impactando también en la industria pesquera.