Mujer en VMT limpió excremento de paloma que cayó en su casa y perdió un dedo al contraer un hongo: "Era insoportable"

La criptococosis, causada por el hongo Cryptococcus neoformans, se asocia a la exposición a heces de paloma y puede afectar los pulmones y el sistema nervioso. | Foto: composición LR

La criptococosis, causada por el hongo Cryptococcus neoformans, se asocia a la exposición a heces de paloma y puede afectar los pulmones y el sistema nervioso. | Foto: composición LR

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Ver palomas en plazas, parques, techos y viviendas es una escena cotidiana en distintas ciudades del Perú, especialmente en zonas concurridas como el Centro de Lima. Muchas personas incluso las alimentan sin imaginar que sus excrementos pueden convertirse en un riesgo para la salud. Ese fue el caso de Verónica Marzano, una madre de familia de Villa María del Triunfo, quien terminó perdiendo un dedo del pie tras contraer el peligroso hongo criptococosis, fúngico relacionado con las heces de estas aves.

Hace cinco años, la mujer adquirió la enfermedad luego de limpiar durante mucho tiempo los excrementos que las palomas dejaban en su vivienda sin utilizar guantes ni ningún tipo de protección. Hoy, además de convivir con las secuelas físicas que le dejó la infección, solicita apoyo para acceder a una prótesis que le permita recuperar parte de su movilidad y continuar cuidando de sus hijos.

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Así descubrió que había contraído el hongo de las heces de paloma

En una entrevista con 'Arriba mi gente', Verónica relató que durante años se encargaba de retirar los excrementos de las palomas que ensuciaban su casa. De acuerdo con su versión, nunca usó un protector para las manos al momento de realizar la limpieza, pues desconocía el peligro al que estaba expuesta.

"Mi situación ahora es que yo he perdido un dedo por tocar las heces de la paloma. Habían muchas palomas en mi casa y yo limpiaba las heces con mi mano, sin usar guantes. Han vivido años ahí las palomas y yo no sabía que las heces tenían este hongo. Era insoportable la picazón", contó.

Los primeros síntomas aparecieron con fiebre, escalofríos y fuertes dolores corporales. Poco después comenzó a sufrir una intensa picazón en la piel que calificó como "insoportable". Posteriormente le salieron lesiones similares a la varicela y, con el paso de los meses, apareció una herida en uno de sus pies. La infección siguió avanzando hasta afectar sus piernas y músculos, dejar grandes cicatrices y provocar finalmente la pérdida de un dedo del pie izquierdo.

Llegar al diagnóstico fue un proceso largo. Durante dos años pasó por diversos exámenes sin obtener respuestas claras, hasta que una muestra tomada de la lesión en su pie fue enviada a un laboratorio. Días después recibió una llamada para acudir de inmediato al hospital.

"Me dijeron que vaya de emergencia porque lo que tenía era demasiado peligroso. Me dijeron: 'Le ha entrado el hongo cryptococo de las heces de las palomas'. En ese momento me acordé de las palomas de mi casa. Para mí fue una sorpresa", recordó. Antes de enfermar trabajaba vendiendo comida para sostener a sus dos hijos y ahora pide ayuda para conseguir una prótesis.

"Yo no pensé que por coger heces de palomas iba a perder mi dedo. Solo quiero que me ayuden con una prótesis", expresó.

¿Qué es la criptococosis, el hongo asociado a las heces de las palomas?

La criptococosis es una infección causada por el hongo Cryptococcus neoformans, un microorganismo que puede crecer y multiplicarse en suelos contaminados con heces secas de palomas. Las personas pueden exponerse al hongo cuando este queda suspendido en el aire en forma de esporas o polvo y es inhalado.

Esta enfermedad afecta principalmente los pulmones y, en algunos casos, el sistema nervioso central. Debido a que sus síntomas iniciales pueden confundirse con otras enfermedades, el diagnóstico suele requerir estudios específicos para confirmar la presencia del hongo.