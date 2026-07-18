ENFEN no descarta que El Niño Costero alcance la magnitud “extraordinaria” hacia finales de 2026

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La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) anunció la probabilidad de que El Niño Costero continúe hasta abril de 2027 con una magnitud fuerte, pero no descartó que alcance la magnitud extraordinaria hacia finales de 2026 en la región Niño 1+2, la zona del océano Pacífico ubicada justo frente a la costa norte y centro del Perú.

En una nueva actualización sobre el avance de este evento, publicada el 17 de julio, informó también que en la región Niño 3.4 (Pacífico Ecuatorial central),El Niño podría extenderse hasta abril de 2027 y alcanzaría la magnitud muy fuerte en noviembre y diciembre de 2026. Asimismo, señaló que en esta zona es más probable que alcance una magnitud fuerte para el próximo verano (diciembre 2026-2027).

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Temperaturas elevadas y lluvias superiores a lo normal para el próximo verano, según ENFEN

Según la Comisión, las temperaturas del aire se mantendrían muy por encima de sus valores habituales en toda la costa para el trimestre julio-septiembre. La costa norte presentaría lluvias de normales a por encima de lo normal, con episodios localizados. En tanto, los ríos de la vertiente del Pacífico mantendrían caudales dentro de sus rangos normales.

Por otro lado, para el verano 2026-2027, el ENFEN proyecta que el escenario de lluvias más probable será superior a lo normalen la costa norte y central; mientras que en la región andina central y sur se presentarían condiciones normales a inferiores.

¿Cuál será la situación de los recursos pesqueros en los próximos meses?

De mantenerse las condiciones cálidas anómalas en el mar, la Comisión estima que en las próximas semanas la anchoveta seguirá replegada hacia el litoral y más profunda que lo normal, con un mayor gasto de sus reservas energéticas. Asimismo, prevé que continúen ingresando especies indicadoras de aguas ecuatoriales, como pez sierra, ayamarca, samasa, así como de aguas oceánicas como barrilete, atún aleta amarilla, melva, picudos y tiburones.

El ENFEN recomienda a los tomadores de decisiones considerar los escenarios de riesgo basados en los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales vigentes, a fin de adoptar las medidas correspondientes para la reducción del riesgo de desastres, así como acciones de preparación para la respuesta ante los peligros inminentes, debido a la continuidad de El Niño Costero y El Niño (Pacífico ecuatorial central) y ante la próxima temporada de lluvias (setiembre de 2026 - abril de 2027).

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