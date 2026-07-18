Perú registró tres denuncias por extorsión cada hora en el primer semestre de 2026, según Fiscalía

Más de 12 mil delitos de extorsión y chantaje registrados en el primer semestre de 2026, según informe del Ministerio Público

Más de 12 mil delitos de extorsión y chantaje registrados en el primer semestre de 2026, según informe del Ministerio Público

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El Ministerio Público registró 12.634 delitos denunciados por extorsión y chantaje entre enero y junio de 2026, una cifra que equivale a un promedio de 70 denuncias al día y cerca de tres cada hora a nivel nacional, según el análisis estadístico del Observatorio de Criminalidad.

Del total reportado, 11.946 casos corresponden al delito de extorsión, mientras que 382 fueron calificados como chantaje. Otros 306 registros aún se encuentran en proceso de calificación para determinar su clasificación final.

TE RECOMENDAMOS KEIKO RECIBE SUS CREDENCIALES Y YA ES PRESIDENTA: ¿QUIÉNES ENTRAN AL GABINETE? | ARDE TROYA

Cinco zonas concentran más del 50% de denuncias por extorsión en el país, revela análisis estadístico

Extorsión golpea a cinco zonas

El informe de la Fiscalía revela que cinco distritos fiscales concentran el 53,3% de las denuncias registradas en el país durante el primer semestre del año.

El mayor número de casos corresponde al Distrito Fiscal de Lima Este, con 1.638 denuncias. Le siguen La Libertad, con 1.435; Lima Centro, con 1.309; Lima Norte, con 1.163; y Lima Sur, con 1.155.

Estas jurisdicciones reúnen más de la mitad de los casos reportados, por lo que el Ministerio Público señala que se requiere reforzar las acciones de prevención, investigación y persecución penal contra este delito.

Cinco zonas concentran más del 50% de denuncias por extorsión en el país, revela análisis estadístico

Más de mil casos al mes

Los datos del Observatorio de Criminalidad muestran que la extorsión mantiene una alta incidencia durante los primeros seis meses de 2026. En promedio, el país registró 1.053 denuncias mensuales, lo que representa alrededor de 35 casos diarios de extorsión específica, sin contar los registros de chantaje u otros que aún están en evaluación.

El Ministerio Público indicó que este monitoreo permite identificar tendencias delictivas y orientar estrategias para fortalecer la respuesta frente a la extorsión, además de contribuir a la elaboración de políticas públicas y la coordinación entre instituciones.

La información fue elaborada con datos de la Oficina de Modernización, Gestión de la Información y Estadística, a partir de las bases de los sistemas informáticos del Ministerio Público.