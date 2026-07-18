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Susel Paredes y su "felicitación" a Keiko Fujimori: "Como es su primer trabajo, estoy segura que le pondrá mucho empeño"

La candidata a la alcaldía de Lima por Ahora Nación ha mostrado críticas al fujimorismo.

Susel Paredes ironizó sobre próximo gobierno de Keiko Fujimori | Composición: LR.
Susel Paredes ironizó sobre próximo gobierno de Keiko Fujimori | Composición: LR.
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Susel Paredes, candidata a la alcaldía de Lima por Ahora Nación y congresista de la República, ironizó al momento de ser consultada sobre sus deseos para el próximo gobierno de Keiko Fujimori.

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"Le deseo lo mejor para que al Perú le vaya bien. Como es su primer trabajo, estoy segura que le pondrá mucho empeño. Como toda persona que trabaja por primera vez en su vida, le pone entusiasmo a ese primer trabajo", indicó.

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Paredes ha mantenido sus críticas al fujimorismo. La congresista ha señalado en otras ocasiones que la plataforma de Fuerza Popular ha promovido iniciativas que fueron perjudiciales para la población nacional.

"Lo que hizo Fujimori fue dar un golpe de Estado para cambiar toda la legislación, empezando por la Constitución. Lo que están haciendo los de la mayoría congresal, liderada por el fujimorismo, es cambiar todas las leyes para que, cuando Keiko entre, no tenga obstáculos y tenga la cancha plana para ella hacer lo que quiera. Es por eso el apuro de legislar a favor del fujimorismo", declaró recientemente en entrevista con La República

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