Revelan el alto monto que Laura Spoya deberá pagar por 'daños' tras chocar su camioneta: más de $20.000

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Nuevos problemas tocan la puerta de Laura Spoya meses después del accidente vehicular que protagonizó el pasado 12 de febrero y que terminó con la camioneta que conducía declarada como pérdida total. Según reveló el programa ‘Magaly TV, la firme’, la conductora de ‘La manada’ habría recibido cartas notariales relacionadas con pagos pendientes y posibles acciones legales derivadas del incidente.

De acuerdo con la documentación mostrada por el programa de ATV, la exreina de belleza no solo tendría una deuda vinculada a la camioneta que utilizaba como embajadora de una marca automotriz, sino también obligaciones económicas pendientes con su antigua agencia de representación. Tras sumar los distintos conceptos, la cifra superaría los 20.000 dólares.

Pagos pendientes de Laura Spoya. Foto: ATV

La empresa de la camioneta exige a Laura Spoya el pago pendiente

Una de las empresas involucradas es Derco Perú S.A., compañía que le otorgó a Laura Spoya la camioneta como parte de su vínculo como embajadora de la marca. Sin embargo, tras el accidente ocurrido en febrero y la posterior declaración de pérdida total del vehículo, la empresa habría solicitado a la conductora cubrir el monto restante que no fue asumido por el seguro.

Según la información difundida por ‘Magaly TV, la firme’, la suma pendiente asciende a 4.230 dólares. El programa señaló además que la empresa no habría obtenido respuesta por parte de la influencer, motivo por el cual decidió enviarle una carta notarial para exigir el pago correspondiente.

A ello se suma la papeleta por infracción grave relacionada con el accidente, cuyo valor asciende a 1.280 soles y que también habría sido trasladada a la exMiss Perú para su cancelación.

Docuemnto que presentó 'Magaly TV, la firme'. Foto: ATV

La exagencia de Laura Spoya también le exige pagos pendientes

Otra de las partes afectadas sería H&M Corporación Moncada S.A.C., agencia a la que pertenecía Laura Spoya y cuya propietaria es su exmanager, Hanna Moncada. Según los documentos exhibidos en televisión, la empresa reclama el pago de diversas obligaciones derivadas del contrato que mantenían ambas partes.

"La agencia exige el cobro de 2.000 dólares por penalidad derivada de su incumplimiento, al haber transgredido su obligación de exclusividad. En forma adicional, le recordamos que cada transgresión de exclusividad acarrea una penalidad de 2.000 dólares por campaña", se lee en el documento mostrado durante el informe.

Asimismo, la agencia asegura que existiría un saldo pendiente por actividades y compromisos que no llegaron a concretarse. "Como resultado del cruce de obligaciones económicas existentes, usted mantiene un saldo pendiente a favor de La Agencia por 14.240,20 dólares", señala la carta notarial.

El documento incluso fija un plazo para regularizar la situación. "En consecuencia se le requiere formalmente que cumpla con cancelar dicho saldo dentro del plazo máximo de 48 horas, caso contrario, nos vemos en la imperiosa necesidad de iniciar las acciones legales que correspondan", se indica en el escrito.