Fenómeno El Niño amenaza a Trujillo: vecinos gastan hasta S/ 4.000 para proteger sus casas por obras incumplidas

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Luego de que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtiera sobre la llegada del fenómeno El Niño a la costa del país, los vecinos de Mampuesto, en el distrito de El Porvenir, Trujillo, expresaron su preocupación y denunciaron que las autoridades regionales no han tomado las medidas necesarias para prevenir posibles daños que podrían afectar a muchas familias y sus bienes.

Según Enrique Cruzado, uno de los moradores de la zona, tras el desborde de las aguas de la quebrada San Ildefonso en marzo del 2025, que afectó a cerca de 600 viviendas, César Acuña, antes de renunciar como gobernador regional de La Libertad, se comprometió mediante un documento a construir muros de contención en colaboración con la Municipalidad de El Porvenir. Sin embargo, afirmó que ha pasado más de un año y, hasta la fecha, las autoridades no han realizado ningún trabajo.

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“El proyecto de los muros de contención fue aprobado en 2025, durante la gestión del exgobernador César Acuña. La ejecución la iba a realizar la Municipalidad de El Porvenir y el financiamiento era del gobierno regional, pero aún no se ha ejecutado. Sabemos que César Acuña ya no es gobernador, pero ahora la autoridad regional es Joana Cabrera, quien estuvo en la reunión con los pobladores de Mampuesto y conoce nuestra problemática”, contó Cruzado.

Vecinos de El Porvenir construyen muros de contención ante negligencia de autoridades

Autoridades no respetaron el acta de compromiso

El acta de compromiso firmada por César Acuña, el alcalde de El Porvenir, Juan Carranza, y los vecinos establece que el gobierno regional se compromete a construir muros de contención en las calles Francisco de Paula Quiroz y Julián de Ayala, en la avenida 26 de Marzo, así como en los pasajes Juan Vélez de Córdova y Ramón de Castro. Además, se encargará de la canalización de las aguas. Por su parte, la Municipalidad de El Porvenir gestionará y aportará los recursos necesarios para la ejecución de las obras, y designará un equipo técnico responsable de la supervisión y el control de los trabajos.

Vecinos construyen muros de contención: se gastan cerca de 4 mil soles

Sin embargo, todo parece haber quedado en el papel y la reunión entre los vecinos de El Porvenir y sus autoridades quedó solo para la foto, ya que, hasta la fecha, no hay ningún pronunciamiento por parte del gobierno regional. Ante la amenaza de la llegada del fenómeno El Niño, los residentes han tenido que construir muros para proteger sus viviendas ante posibles desbordes de las quebradas.

“Los vecinos han construido sus propios muros de contención para prevenir que el agua ingrese a sus domicilios. Algunos han gastado cerca de 4 mil soles para proteger sus viviendas y sus pertenencias. En el último huaico, varios vecinos perdieron sus casas, sus negocios y sus carros; fue una desgracia total, ya que ocurrió de manera imprevista. Ahora, que todos están anunciando la llegada del fenómeno El Niño, las autoridades no hacen nada. Esto es una negligencia y una desconsideración hacia el pueblo de Mampuesto”, agregó Reilzo Villacorta, presidente del Comité de Damnificados del Sector Mampuesto.

Por su parte, el alcalde de El Porvenir, Juan Carranza, informó que desde la municipalidad se cumplió con el levantamiento del perfil y el expediente para la construcción de muros, y que el compromiso del gobierno regional era encargarse del presupuesto. Sin embargo, la autoridad regional, a través del gerente de Infraestructura, afirmó que la canalización de las quebradas al río Moche sería suficiente para evitar afectaciones y que no es necesario construir muros.

Muros de contención en la zona de Wichanzao, en el distrito de La Esperanza

“El compromiso de la Municipalidad de El Porvenir fue asumir el perfil y el expediente, y luego los muros los iba a construir el gobierno regional. El perfil y el expediente los hemos culminado, aprobado y presentado al gobierno regional, al área de infraestructura, donde el gerente de esa área afirmó que no es necesario colocar muros, porque con la canalización ya no se verán afectados los vecinos”, contestó a La República.

En esa línea, el burgomaestre anunció que solicitará una reunión con la gobernadora Joana Cabrera para insistir en la necesidad de construir los muros de contención. Afirmó que la inversión estimada es de S/3 millones.

Tras la denuncia de los moradores, La República se comunicó telefónicamente con Joana Cabrera, gobernadora de La Libertad, y con Aldo Zambrano, gerente regional de Infraestructura, para conocer su descargo; sin embargo, no obtuvo ninguna respuesta por parte de ambos.

Pide presupuesto para acciones de prevención

De otro lado, comentó que el municipio, pese a no tener presupuesto para las acciones de prevención del fenómeno El Niño, ha estado limpiando el cauce de la quebrada San Ildefonso y que sanciona a quienes arrojan desmontes en los cauces, como parte de las acciones preventivas.

Además, solicitó al nuevo gobierno de Keiko Fujimori la asignación de presupuesto para las municipalidades vulnerables al fenómeno.

Cifras alarmantes

Juan Carranza indicó que, en los eventos pasados, más de 2.000 personas se vieron afectadas y 600 quedaron damnificadas, con daños en viviendas y en la infraestructura vial. Las zonas más afectadas fueron las calles Hipólito Unanue, Gonzales Prada, Tomás Moscoso, Atahualpa y Mampuesto. Con la llegada del nuevo fenómeno El Niño, se espera que estas cifras puedan incrementarse.

Limpieza del cauce de la quebrada San Idelfonso del distrito de El Porvenir

Otra realidad

La República también recorrió el distrito de La Esperanza, una zona que también fue azotada por los huaicos del 2025, 2023 y 2017. Allí, la municipalidad ha colocado bloques de cemento en el sector dos de Wichanzao para evitar que las aguas de la quebrada del cerro Cabras ingresen a las viviendas de los moradores.

“Son muros grandes que ha colocado la municipalidad para evitar que las aguas ingresen a las viviendas. Por ahora, considero que es una buena medida, ya que en lluvias pasadas se inundaron cerca de 20 casas”, afirmó Luis Villalobos, poblador del distrito de La Esperanza.

Pablo Varas, otro vecino de la zona, también destacó el trabajo de la comuna y recordó que en 2025 las aguas ingresaron hasta un metro y medio en las viviendas, con afectación aproximada a 50 casas por manzana en los sectores dos y tres de Wichanzao.

Sin embargo, hay quienes consideran que estos muros obstaculizan el tránsito y bloquean la vista de los negocios en la zona. Además, advierten que la presencia de estas estructuras no previene por completo el ingreso del agua, ya que esta puede filtrarse por los costados.