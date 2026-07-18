Polémica: no coinciden los datos oficiales sobre las extorsiones que se registran en el Perú

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Los reportes de extorsiones aparecen cada día. Se reiteran episodios de personas amenazadas y mortalmente baleadas en la vía pública o en un vehículo de transporte público. Sin embargo, las cifras oficiales por ese delito quedan alejadas entre la Policía Nacional y el Ministerio Público. Parece casi un desfase entre la percepción y la estadística.

Repetidas veces las autoridades afirmaron que las extorsiones no pueden ocultarse, que no tienen una cifra irregular. Pero lo cierto es que este viernes nadie sabe realmente cuántas víctimas de extorsión hay en nuestro país. Ni siquiera los funcionarios.

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La PNP publicó en los últimos días su informe sobre estadísticas vitales. Aseguró que "el trabajo permanente de los agentes viene marcando resultados concretos frente a la extorsión". Y explicaron que del 1 de enero al 20 de junio se registraron 6.465 denuncias, frente a las 13.107 reportadas en el mismo periodo de 2025.

Este avance, de acuerdo con la Policía, representa 6.642 denuncias menos y una disminución del 50,68%, reflejo de las acciones de prevención, inteligencia, investigación y operativos desplegados para enfrentar a las organizaciones criminales dedicadas a este delito.

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Sin embargo, este viernes el Ministerio Público registró 12.634 delitos denunciados por extorsión y chantaje entre enero y junio de 2026.

Ello, detallaron, representa un promedio de 1.053 delitos denunciados por mes, 70 por día y aproximadamente tres por hora, de acuerdo con el análisis estadístico correspondiente al primer semestre del año.

Del total de delitos denunciados, 11.946 corresponden al delito específico de extorsión, 382 fueron calificados como chantaje, mientras que los 306 restantes se encuentran en proceso de calificación.

Estos delitos afectan la seguridad ciudadana y generan un impacto directo en personas, familias, comerciantes y diversos sectores productivos.

La diferencia en las cifras de criminalidad entre la policía y la fiscalía podría ocurrir porque cada institución cumple un rol distinto y usa metodologías diferentes para registrar los delitos. No necesariamente una tiene la razón y la otra no, sino que miden realidades procesales distintas.



En efecto, cinco distritos fiscales concentran el 53,3 % de los delitos denunciados a nivel nacional, lo que refleja una necesidad de fortalecer las acciones de prevención, investigación y persecución penal en dichas zonas.

El distrito fiscal de Lima Este es el que registra el mayor número de delitos denunciados, con 1.638; seguido por La Libertad, con 1.435; Lima Centro, con 1.309; Lima Norte, con 1.163; y Lima Sur, con 1.155.



Ello, según el Ministerio Público, se advierte como parte del monitoreo permanente de la incidencia de los principales delitos en el país que realiza el Observatorio de Criminalidad sobre la base de la información proporcionada por la Oficina de Modernización, Gestión de la Información y Estadística, extraída de las bases de datos de los sistemas informáticos del Ministerio Público.



Lo cierto es que la información estadística aporta al análisis dirigido a identificar tendencias delictivas, orientar la toma de decisiones y contribuir al diseño de estrategias dirigidas al fortalecimiento de la persecución penal, la formulación de políticas públicas y la articulación de acciones interinstitucionales para enfrentar el delito de extorsión en el territorio nacional.