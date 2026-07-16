Marianella Ledesma señala que el TC ha sido funcional al fujimorismo: "Han sido elegidos por ellos"
Ledesma contestó a quienes afirman que el Tribunal Constitucional, del que fue magistrada entre 2014 y 2022, respaldó la potestad del Congreso de impulsar iniciativas con impacto en el gasto público.
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Marianella Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional (TC), criticó la actuación de los actuales integrantes del máximo intérprete de la Constitución. Según indicó, esta conformación ha sido servil al poder político ejercido por Fuerza Popular y su sector desde el Congreso de la República.
"Totalmente de acuerdo (en que fueron serviles al fujimorismo). Han sido elegidos por ellos. Yo trato de ser objetiva: me remito a las decisiones que han tomado. Han sido muy complacientes con el Congreso al permitirle seguir aprobando leyes que afectaban el gasto público. Ahora dicen que fue culpa del anterior. Nosotros nunca emitimos una autorización para ello. (...)", señaló en RPP.
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Además, Ledesma respondió a las críticas que sostienen que la prerrogativa del Congreso para aprobar iniciativas que generan gasto público fue avalada por la conformación del Tribunal Constitucional de la que ella formó parte entre 2014 y 2022.
"Que me digan qué ley del Congreso, que haya generado gasto público, nosotros validamos. En 2017 se aprobó una ley que incrementaba las pensiones de militares y policías, y el Tribunal Constitucional fue categórico al señalar que era inconstitucional porque generaba gasto público", sostuvo.
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Sobre el nuevo gobierno de Keiko Fujimori
Consultada sobre el próximo gobierno de Keiko Fujimori, la expresidenta del TC declaró que, pese a los antecedentes de la lideresa de Fuerza Popular en la política peruana, espera que pueda realizar una buena gestión.
"Me gustaría mantener la esperanza de que el país pueda mejorar. No por mí, porque yo ya cumplí mi ciclo de estabilidad laboral. Me preocupa el futuro de los jóvenes; espero que se evite que muchos tengan que salir del país. Me gustaría que aprenda de sus errores. Todo ser humano tiene ese derecho. Si (Keiko Fujimori) lo hace, excelente", expresó.