Milagros Samillán: “Queremos decirle a la señora Keiko Fujimori que sin justicia no puede haber reconciliación”

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Uyariy, el documental que Javier Corcuera estrenó en el 2025, sigue generando lecturas. Su recorrido no ha sido otro que el saludo favorable por parte del público y la crítica. Estética y formalmente, es un logrado artefacto visual. A ello sumemos que su vigencia se debe a su contenido.

Como se ha indicado, Uyariy es el crudo testimonio de lo que pasó a finales del 2022 e inicios del 2023 en el sur del Perú, cuando miles de personas salieron a las calles a exigir nuevas elecciones tras la llegada de Dina Boluarte al poder.

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Lo que vino después durante las represalias de las protestas significa una de las mayores tragedias sociales de los últimos tiempos en nuestro país. Murieron 50 ciudadanos, incluyendo niños y adolescentes, a razón de la represión de las autoridades.

El documental Uyariy aborda este triste episodio, y explora igualmente los antecedentes históricos que han marcado con violencia a varias zonas del sur peruano.

Su actualidad obedece a que el documental transita también con los familiares de las víctimas, quienes ya llevan más de dos años pidiendo que se sancione a los responsables de las muertes de sus familiares. Es por eso que ver Uyariy ya pasa de la sola contemplación cinematográfica; es, en sí, una necesidad moral volver a su historia para precisamente no olvidar. Los mayores atentados que está sufriendo la humanidad en estos tiempos están cayendo rápidamente en el olvido.

“Nosotros queremos que se haga justicia. Queremos decirle a la señora Keiko Fujimori que sin justicia no puede haber reconciliación. Todas las leyes que han sido aprobadas desde el Congreso, como las leyes procrimen y la Ley APCI, se han hecho con apoyo de su bancada Fuerza Popular. Por eso, exigimos que se deroguen esas leyes”, declara Milagros Samillán, miembro de la Asociación de los familiares de las víctimas del 9 de enero, a La República.

Los días 21 y 22 de julio, en las redes sociales de Uyariy, se dejará un link para que pueda ser visto de manera libre durante 48 horas. Y el día lunes 27, al mediodía, se hará una proyección de Uyariy en los multicines UKV de la plaza San Martín. A esta función se unirán los familiares de las víctimas, que llegarán a Lima para seguir reclamando justicia por la tragedia padecida.