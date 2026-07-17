Bomberos del Perú no participarán en el Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias: "La decisión es injusta"
La institución lamenta que solo se autorice la participación de una compañía de 81 bomberos, a pesar de su histórica representación con tres compañías en el desfile nacional durante décadas.
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El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) anunció que no participará en el Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias, programado para el próximo 29 de julio, tras considerar injusta la decisión de los organizadores de reducir significativamente el número de efectivos autorizados para representar a la institución.
Mediante un comunicado oficial emitido el 17 de julio, el CGBVP informó que este año solo se les permitió participar con una sola compañía integrada por 81 bomberos voluntarios, pese a que históricamente desfilaban tres compañías conformadas por efectivos de Lima, Callao y diversas regiones del país.
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La institución recordó que cerca de 300 bomberos voluntarios se prepararon durante seis semanas para formar parte de la ceremonia oficial, como lo han hecho durante décadas en el marco de las celebraciones por Fiestas Patrias.
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Bomberos consideran que la decisión afecta su imagen institucional
En su pronunciamiento, el Cuerpo General de Bomberos sostuvo que la reducción de su representación desconoce el papel que ha desempeñado en la historia del Perú y afecta su imagen frente a la ciudadanía.
"Esta decisión, que consideramos injusta y contraria a nuestra tradición institucional, afecta la imagen del CGBVP y desconoce el rol que hemos desempeñado en la vida nacional", señala el comunicado.
Por ese motivo, la institución informó que, con profundo pesar, tomó la decisión de no participar en el desfile cívico-militar de este año.
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CGBVP cumple 165 años de servicio
En el mismo documento, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios destacó que este año conmemora 165 años de vida institucional, período en el que ha brindado atención en incendios, emergencias y desastres en todo el país gracias al trabajo de miles de bomberos voluntarios.
Asimismo, recordó que su presencia en el Desfile Cívico Militar ha sido parte de una tradición que refleja el compromiso y la vocación de servicio de sus integrantes con el país.
Hasta el momento, las autoridades responsables de la organización del Desfile Cívico Militar no han emitido un pronunciamiento sobre las razones por las que se redujo la participación de los bomberos voluntarios en la ceremonia oficial por Fiestas Patrias.
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