Minuto 19: Gran jugada de Álex Valera que termina en gol. Error en la defensa de ADT y el delantero de Universitario aprovecha para marcar el primero. La 'U' gana 1-0 en Tarma.

Minuto 27: Golazo de Jeremy Canela, quien remató en primera luego de un rechazo de la defensa rival. ADT iguala 1-1 ante Universitario en el primer tiempo.

Minuto 31: Golazo de Lisando Alzugaray. El argentino remató de tiro libre y marcó el segundo gol para Universitario, quien ahora gana 2-1 ante ADT.

ADT y Universitario se enfrentan en el estadio Unión Tarma. Foto: Liga 1

ADT y Universitario se enfrentan en el estadio Unión Tarma. Foto: Liga 1

Universitario vs ADT EN VIVO juegan HOY sábado 18 de julio, desde la 1.15 p. m. (hora peruana), por el Torneo Clausura. El partido se llevará a cabo en el estadio Unión Tarma, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Universitario vs ADT EN VIVO por la Liga 1 2026 14:15 ¡Final del primer tiempo! Culmina la primera mitad del encuentro. Universitario vence 2-1 a ADT en Tarma. 14:14 ¡Gol anulado a ADT! Minuto 45+10: Tras revisión del VAR, el segundo gol de ADT fue anulado por posición adelantada. 14:13 ¡Goooooooooooool de ADT! Minuto 45+8: Horacio Benincasa marcó el empate a poco de culminar el primer tiempo. ADT lo iguala 2-2 a Universitario. 14:11 Tarjeta amarilla para Universitario Minuto 45+6: Jorge Murrugarra es amonestado con tarjeta amarilla. 14:08 ¡Tarjeta roja para ADT! Minuto 45+3: Tras revisión del VAR, Jhon Narváez fue expulsado con tarjeta roja y ADT se queda con 10 jugadores. 14:07 ¡Dura falta hacia Fértoli! Minuto 45+1: John Narváez comete una dura falta hacia Héctor Fértoli fuera del campo. El árbitro irá al VAR para revisar una posible expulsión. 14:04 Se juega el tiempo adicional Minuto 45: El árbitro indica 3 minutos más de tiempo adicional en el primer tiempo. 13:56 ¡ADT busca el empate! Minuto 35: El conjunto local va con todo por el empate, pero Romero está muy atento para contener los remates de ADT. 13:51 ¡Goooooooooooool de Universitario! Minuto 31: Golazo de Lisando Alzugaray. El argentino remató de tiro libre y marcó el segundo gol para Universitario, quien ahora gana 2-1 ante ADT. 13:48 ¡Goooooooooooool de ADT! Minuto 27: Golazo de Jeremy Canela, quien remató en primera luego de un rechazo de la defensa rival. ADT iguala 1-1 ante Universitario en el primer tiempo. 13:39 ¡Goooooooooooool de Universitario! Minuto 19: Gran jugada de Álex Valera que termina en gol. Error en la defensa de ADT y el delantero de Universitario aprovecha para marcar el primero. La 'U' gana 1-0 en Tarma. 13:36 ¡Intentó ADT! Minuto 16: Luis Pérez también aprovechó con un disparo lejano y pasó cerca del arco de Diego Romero. 13:31 ¡Gran remate de Universitario! Minuto 10: Lisandro Alzugaray intenta con un remate fuerte desde fuera del área y el portero Valencia controla el disparo. 13:24 ¡Polémica en área de Universitario! Minuto 4: Cayó Joao Rojas en el área de Universitario, pero el árbitro indica que no hay falta y que siga el juego. 13:20 ¡Inició el partido! Ya juegan Universitario y ADT en el estadio Unión Tarma por la fecha 1 del Torneo Clausura 2026. 13:15 ¡Salen los equipos! Los jugadores de Universitario y ADT ya se encuentran en el terreno de juego. 12:38 Alineación confirmada de ADT Valencia; Garcilazo, Narváez, Ojeda, Benincasa; Alvino, Núñez; Canela, Pérez, Rojas y Bauman. 12:37 Alineación confirmada de Universitario Romero; Polo, Fara, Di Benedetto, Inga; Alzugaray, Murrugarra, Fértoli, Concha; Rivera y Valera. 11:40 Últimos partidos de ADT Cienciano 2-3 ADT | 10.07.26

Sport Huancayo 1-0 ADT | 26.06.26

ADT 3-1 Alianza Huánuco | 19.06.26

Minas 0-0 ADT | 12.06.26

ADT 1-2 Cusco | 30.05.26. 11:39 Últimos partidos de Universitario Universitario 2-0 Millonarios | 11.07.26

Universitario 1-1 Grau | 26.06.26

Pirata 2-0 Universitario | 12.06.26

Universitario 2-1 Sport Huancayo | 30.05.26

Universitario 0-0 Tolima | 26.05.26. 10:56 Posible alineación de ADT Solis; Gómez, Narváez, Soto, Ojeda; Alvino, Pérez; Rodríguez, Arakaki, Rojas y Bauman. 10:56 Posible alineación de Universitario Romero; Fara, Santamaría, Di Benedetto; Castillo; Polo, Murrugarra, Concha, Inga; Flores y Valera. 10:01 ¿Cómo ver Universitario vs ADT por internet? Para seguir la cobertura online de este duelo, puedes suscribirte a L1 Max (plan Full o Móvil) o acceder a través de Movistar TV App y DGO, entre otras plataformas. 10:00 ¿Dónde ver Universitario vs ADT? El partido Universitario vs ADT, por la jornada 1 del Torneo Clausura 2026, será transmitido por el canal L1 Max. 09:40 Convocados de Universitario Esta es la lista de futbolistas convocados de Universitario para enfrentar a ADT. 09:11 ¿A qué hora juegan Universitario vs ADT? El duelo entre Universitario vs ADT se jugará hoy sábado 18 de julio desde las 1.15 p. m. (hora peruana). 09:10 ¡Bienvenidos! Buenos días, lectores de La República Deportes. Bienvenidos a la transmisión del partido Universitario vs ADT por la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

El cuadro crema sabe que necesita iniciar con pie derecho este nuevo torneo para seguir en la lucha por el ‘tetracampeonato’. Los dirigidos por Héctor Cúper culminaron el Apertura en el cuarto lugar de la tabla. Al frente tendrán a un gran rival que sabe como jugar con la altura a su favor. Tengamos en cuenta que ADT terminó el torneo anterior en el puesto 11 con 16 unidades.

Alineaciones probables de Universitario vs ADT

Universitario: Romero; Fara, Santamaría, Di Benedetto; Castillo; Polo, Murrugarra, Concha, Inga; Flores y Valera.

Romero; Fara, Santamaría, Di Benedetto; Castillo; Polo, Murrugarra, Concha, Inga; Flores y Valera. ADT: Solis; Gómez, Narváez, Soto, Ojeda; Alvino, Pérez; Rodríguez, Arakaki, Rojas y Bauman.

¿A qué hora juegan Universitario vs ADT?

Universitario y ADT se enfrentarán por la fecha 1 del Torneo Clausura. Este duelo se jugará hoy sábado 18 de julio desde las 1.15 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 12.15 p. m.

Colombia, Ecuador: 1.15 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.15 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 2.15 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 3.15 p. m.

España: 8.15 p. m.

¿Dónde ver Universitario vs ADT?

El partido Universitario vs ADT, por la jornada 1 del Torneo Clausura 2026, será transmitido por el canal L1 Max.

¿Cómo ver Universitario vs ADT por internet?

Para seguir la cobertura online de este duelo, puedes suscribirte a L1 Max (plan Full o Móvil) o acceder a través de Movistar TV App y DGO, entre otras plataformas.

Pronóstico de Universitario vs ADT

Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a Universitario sobre ADT.

Betsson: gana Universitario (2,28), empate (3,10), gana ADT (3,20)

Betano: gana Universitario (2,25), empate (3,25), gana ADT (3,30)

Bet365: gana Universitario (2,35), empate (3,20), gana ADT (3,00)

1XBet: gana Universitario (2,28), empate (3,08), gana ADT (3,22)

Caliente: gana Universitario (2,32), empate (3,25), gana ADT (3,00)

Doradobet: gana Universitario (2,50), empate (3,00), gana ADT (3,14).

¿En qué estadio juegan Universitario vs ADT?

El recinto que albergará el encuentro será el Estadio Unión Tarma. Este escenario cuenta con capacidad para albergar a 9.000 espectadores.

Últimos partidos de Universitario

Los cremas pudieron salir de la mala racha de resultados tras ganar su último amistoso internacional.

Universitario 2 -0 Millonarios | 11.07.26

-0 Millonarios | 11.07.26 Universitario 1-1 Grau | 26.06.26

Pirata 2 -0 Universitario | 12.06.26

-0 Universitario | 12.06.26 Universitario 2 -1 Sport Huancayo | 30.05.26

-1 Sport Huancayo | 30.05.26 Universitario 0-0 Tolima | 26.05.26.

Últimos partidos de ADT

El cuadro tarmeño ha ganado apenas dos de sus últimos cinco encuentros.