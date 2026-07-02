Gobierno declara en emergencia a casi 800 distritos por lluvias intensas y riesgo por Fenómeno de El Niño

Gobierno declaró estado de emergencia por riesgo del Fenómeno del Niño | Composición LR

Gobierno declaró estado de emergencia por riesgo del Fenómeno del Niño | Composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El Poder Ejecutivo declaró en estado de emergencia a 796 distritos de 23 regiones del país y la Provincia Constitucional del Callao ante el peligro inminente de intensas precipitaciones pluviales asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027. La medida tendrá una vigencia de 60 días calendario y busca ejecutar acciones urgentes de prevención, respuesta y rehabilitación.

La disposición fue oficializada este jueves mediante el Decreto Supremo N.º 097-2026-PCM, publicado en el boletín de 'Normas Legales' del Diario Oficial El Peruano. Según la norma, la declaratoria responde a un escenario de muy alto riesgo por lluvias intensas, inundaciones y movimientos en masa previstos para los próximos meses.

TE RECOMENDAMOS ¿ROSPIGLIOSI SENADOR?¿LÓPEZ ALIAGA SE LIBRA DEL CONGRESO? LUCIANO LÓPEZ LO EXPLICA TODO | ARDE TROYA

¿Qué regiones fueron incluidas en el estado de emergencia?

De acuerdo con el Ejecutivo, la medida alcanza a distritos ubicados en Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali, además del Callao.

La declaratoria se sustenta en informes técnicos elaborados por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) y la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen).

Estos reportes advierten la continuidad del fenómeno de El Niño Costero y el desarrollo del fenómeno en el Pacífico ecuatorial central, lo que incrementaría la intensidad de la temporada de lluvias entre julio y setiembre de este año.

¿Qué medidas se aplicarán durante los 60 días de emergencia?

El decreto establece que los gobiernos regionales y locales involucrados deberán ejecutar medidas inmediatas y necesarias de reducción del riesgo, así como acciones de respuesta y rehabilitación, con la coordinación técnica y seguimiento del Indeci.

En estas intervenciones participarán también los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda, Defensa, Interior, Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas, Mujer y Poblaciones Vulnerables, y Desarrollo e Inclusión Social.

Asimismo, la norma precisa que las acciones deberán guardar relación directa con el evento climático y podrán ajustarse según las necesidades de seguridad y los estudios técnicos que se emitan durante su ejecución.

El Ejecutivo también autorizó la continuidad de acciones ya iniciadas en declaratorias de emergencia previas, prorrogadas mediante ocho decretos supremos emitidos este año.

PUEDES VER: El Niño Costero triplica el deshielo de glaciares en el Perú y pone en riesgo el agua que abastece a miles de peruanos

Indeci alerta que capacidad de respuesta regional fue superada

Según el informe situacional de Indeci, la capacidad de respuesta de varios gobiernos regionales y municipales ya fue superada por la magnitud del riesgo, razón por la cual se determinó una emergencia de nivel 4, que requiere intervención del Gobierno Nacional.

La implementación de estas medidas será financiada con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

La norma lleva la firma del presidente José María Balcázar, del titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, y de nueve ministros de Estado.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.