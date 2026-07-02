HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Gobierno declara en emergencia a casi 800 distritos por lluvias intensas y riesgo por Fenómeno de El Niño

La disposición en 796 distritos de 23 regiones del país y el Callao busca ejecutar acciones urgentes de prevención, respuesta y rehabilitación ante el riesgo de inundaciones y movimientos en masa.

Gobierno declaró estado de emergencia por riesgo del Fenómeno del Niño
Gobierno declaró estado de emergencia por riesgo del Fenómeno del Niño | Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

El Poder Ejecutivo declaró en estado de emergencia a 796 distritos de 23 regiones del país y la Provincia Constitucional del Callao ante el peligro inminente de intensas precipitaciones pluviales asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027. La medida tendrá una vigencia de 60 días calendario y busca ejecutar acciones urgentes de prevención, respuesta y rehabilitación.

La disposición fue oficializada este jueves mediante el Decreto Supremo N.º 097-2026-PCM, publicado en el boletín de 'Normas Legales' del Diario Oficial El Peruano. Según la norma, la declaratoria responde a un escenario de muy alto riesgo por lluvias intensas, inundaciones y movimientos en masa previstos para los próximos meses.

TE RECOMENDAMOS

¿ROSPIGLIOSI SENADOR?¿LÓPEZ ALIAGA SE LIBRA DEL CONGRESO? LUCIANO LÓPEZ LO EXPLICA TODO | ARDE TROYA

PUEDES VER: El Niño podría provocar huaicos y deslizamientos en 35 distritos de Cajamarca, según el Gobierno Regional: conoce cuáles son

lr.pe

¿Qué regiones fueron incluidas en el estado de emergencia?

De acuerdo con el Ejecutivo, la medida alcanza a distritos ubicados en Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali, además del Callao.

La declaratoria se sustenta en informes técnicos elaborados por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) y la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen).

Estos reportes advierten la continuidad del fenómeno de El Niño Costero y el desarrollo del fenómeno en el Pacífico ecuatorial central, lo que incrementaría la intensidad de la temporada de lluvias entre julio y setiembre de este año.

PUEDES VER: El Niño costero cambia el invierno en Lima: ya son 23 días seguidos con calor inusual

lr.pe

¿Qué medidas se aplicarán durante los 60 días de emergencia?

El decreto establece que los gobiernos regionales y locales involucrados deberán ejecutar medidas inmediatas y necesarias de reducción del riesgo, así como acciones de respuesta y rehabilitación, con la coordinación técnica y seguimiento del Indeci.

En estas intervenciones participarán también los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda, Defensa, Interior, Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas, Mujer y Poblaciones Vulnerables, y Desarrollo e Inclusión Social.

Asimismo, la norma precisa que las acciones deberán guardar relación directa con el evento climático y podrán ajustarse según las necesidades de seguridad y los estudios técnicos que se emitan durante su ejecución.

El Ejecutivo también autorizó la continuidad de acciones ya iniciadas en declaratorias de emergencia previas, prorrogadas mediante ocho decretos supremos emitidos este año.

PUEDES VER: El Niño Costero triplica el deshielo de glaciares en el Perú y pone en riesgo el agua que abastece a miles de peruanos

lr.pe

Indeci alerta que capacidad de respuesta regional fue superada

Según el informe situacional de Indeci, la capacidad de respuesta de varios gobiernos regionales y municipales ya fue superada por la magnitud del riesgo, razón por la cual se determinó una emergencia de nivel 4, que requiere intervención del Gobierno Nacional.

La implementación de estas medidas será financiada con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

La norma lleva la firma del presidente José María Balcázar, del titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, y de nueve ministros de Estado.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
El Niño podría provocar huaicos y deslizamientos en 35 distritos de Cajamarca, según el Gobierno Regional: conoce cuáles son

El Niño podría provocar huaicos y deslizamientos en 35 distritos de Cajamarca, según el Gobierno Regional: conoce cuáles son

LEER MÁS
El Niño costero cambia el invierno en Lima: ya son 23 días seguidos con calor inusual

El Niño costero cambia el invierno en Lima: ya son 23 días seguidos con calor inusual

LEER MÁS
Fenómeno El Niño: manufactura perdería hasta S/350 millones diarios si se registra un evento fuerte

Fenómeno El Niño: manufactura perdería hasta S/350 millones diarios si se registra un evento fuerte

LEER MÁS
Feria Internacional del Libro en Lima 2026

Feria Internacional del Libro en Lima 2026

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Con 62 años, tres hijos y una enfermedad, viaja de Junín a Lima para estudiar Derecho en San Marcos: "Nunca es tarde"

Con 62 años, tres hijos y una enfermedad, viaja de Junín a Lima para estudiar Derecho en San Marcos: "Nunca es tarde"

LEER MÁS
Niño genio venezolano de 9 años representó a Perú en Olimpiadas de Matemática y ganó medalla de oro

Niño genio venezolano de 9 años representó a Perú en Olimpiadas de Matemática y ganó medalla de oro

LEER MÁS
Trabajadores de construcción civil convocan movilización nacional este 2 de julio para exigir mejoras en EsSalud

Trabajadores de construcción civil convocan movilización nacional este 2 de julio para exigir mejoras en EsSalud

LEER MÁS
Más de 8 distritos de Lima y Callao tendrán corte de luz por hasta 10 horas del 3 al 5 de julio: consulta horario y zonas afectadas

Más de 8 distritos de Lima y Callao tendrán corte de luz por hasta 10 horas del 3 al 5 de julio: consulta horario y zonas afectadas

LEER MÁS
Resultados de La Tinka del miércoles 1 de julio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Resultados de La Tinka del miércoles 1 de julio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

LEER MÁS
Especialista de San Marcos alerta grave peligro tras terremoto en Venezuela y revela las zonas más vulnerables en Perú: "Las casas no van a soportar"

Especialista de San Marcos alerta grave peligro tras terremoto en Venezuela y revela las zonas más vulnerables en Perú: "Las casas no van a soportar"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025