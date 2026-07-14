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Reniec lanza megacampaña para tramitar DNIe gratis a nivel nacional: será hasta el 19 de julio para este exclusivo grupo

La iniciativa busca erradicar la indocumentación, promover el uso del DNI electrónico y acercar los servicios del Estado a las poblaciones más vulnerables. Revisa los horarios y centros de atención.

Reniec lanza megacampaña para trámites de DNI electrónico a nivel nacional
Reniec lanza megacampaña para trámites de DNI electrónico a nivel nacional | Composición LR / Difusión
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Una nueva oportunidad para obtener el Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe) se presenta. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que del 14 al 19 de julio realizará campañas gratuitas de trámite de DNIe dirigidas a ciudadanos en situación de vulnerabilidad. La iniciativa se ejecutará en el marco del Plan Nacional de Identidad para Todos 2026-2028.

La megacampaña del Reniec estará disponible a nivel nacional con el objetivo de erradicar la indocumentación, promover el uso del DNI electrónico y acercar los servicios del Estado a las poblaciones más necesitadas. Los horarios, centros de atención y trámites disponibles durante la jornada varían según cada departamento.

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Hora, lugar y requisitos para acceder a la megacampaña de DNIe gratis del Reniec del 14 al 19 de julio

Esta iniciativa está dirigida exclusivamente a ciudadanos en situación de vulnerabilidad. En este grupo, el organismo considera a los recién nacidos, niñas, niños y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, así como a la población en situación de pobreza o pobreza extrema y a las comunidades indígenas u originarias.

Para conocer los puntos y horarios de atención, solo debes ingresar a este enlace. Al abrirlo, encontrarás un documento de Excel que clasifica por región, provincia y distrito la información necesaria para sumarse a esta megacampaña. Se recomienda revisar específicamente los datos de tu lugar de interés, ya que estos varían según la jurisdicción.

Revisa las operaciones virtuales que puedes realizar en la plataforma digital del Reniec

Para conocer los trámites virtuales que ofrece la entidad, solo debes ingresar a su página web en este enlace. Allí encontrarás la opción de 'Generar ticket para pagos de trámite a través de Yape y Agente BCP'. Selecciona esa opción y revisa la lista de los 14 procesos que puedes iniciar y sus respectivos códigos. Además, tienes otras alternativas para solicitar el 'Duplicado de DNI azul a electrónico' y el 'Trámite de Duplicado de DNIe'.

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