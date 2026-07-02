Se completó el túnel principal de la Línea 2 del Metro de Lima | Foto: MTC

Se completó el túnel principal de la Línea 2 del Metro de Lima | Foto: MTC

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El corredor del primer metro subterráneo del Perú ya está listo. Tras recorrer 12,94 kilómetros, la tuneladora Delia llegó este jueves 2 de julio hasta la estación Insurgentes, en el Callao, y completó la excavación del túnel principal por donde transitarán las unidades de la Línea 2 del Metro de Lima, que conectará los distritos de Ate y Callao en 45 minutos.

Este avance marca el cierre de una de las etapas de ingeniería más complejas del proyecto, que tiene un avance general del 83,12%, según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). La obra permitirá reducir significativamente los tiempos de viaje, elevará la competitividad de Lima y Callao y mejorará la calidad de vida de millones de ciudadanos.

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Se completó el túnel principal de la Línea 2 del Metro de Lima

El recorrido de la tuneladora Delia para completar el túnel subterráneo

Según la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), la tuneladora Delia inició sus operaciones el 15 de julio de 2021. En una primera etapa, excavó el tramo comprendido entre las estaciones San Juan de Dios (E-19) y Parque Murillo (E-11), atravesando los distritos de San Luis, La Victoria y Breña.

Luego, continuó desde la estación Parque Murillo hasta la estación Insurgentes (E-04), pasando por el Cercado de Lima y Bellavista. Tras completar la excavación del túnel principal de la Línea 2, la maquinaria será desmontada y sus componentes serán izados a la superficie mediante una grúa de 600 toneladas para, finalmente, trasladar sus piezas a la planta de dovelas ubicada en la avenida Elmer Faucett.

Los trabajos pendientes de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao

La ATU informó que, a partir de ahora, en la estación Insurgentes continuarán los trabajos subterráneos de obras civiles y arquitectura, que registran un avance de 97% y 81,5%, respectivamente. Asimismo, de acuerdo con el MTC, se espera que la tuneladora Micaela arribe a la estación Morales Duárez, un anexo del túnel principal, a fines de julio.

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