HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Terremoto en Venezuela EN VIVO: últimas noticias sobre el sismo y estado de emergencia
Terremoto en Venezuela EN VIVO: últimas noticias sobre el sismo y estado de emergencia     Terremoto en Venezuela EN VIVO: últimas noticias sobre el sismo y estado de emergencia     Terremoto en Venezuela EN VIVO: últimas noticias sobre el sismo y estado de emergencia     
EN VIVO

Keiko baja el tono, el Congreso sube los sueldos y suspende a jueces del caso Humala | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Línea 2 del Metro: reabren acceso a la Vía Expresa Paseo de la República tras obras de conexión con el Metropolitano

Esta vía estuvo cerrada desde el 20 de mayo por trabajos de conexión entre la Línea 2 del Metro y el Metropolitano, lo que permitirá integrar sistemas de transporte masivo en la ciudad.

Avanza la integración entre la Línea 2 del Metro de Lima y el Metropolitano
Avanza la integración entre la Línea 2 del Metro de Lima y el Metropolitano | ATU
Escuchar
Resumen
Compartir

Los conductores ya pueden volver a ingresar a la Vía Expresa Paseo de la República a través del paso a desnivel ubicado a la altura de la Alameda Paseo de los Héroes Navales, en el Cercado de Lima. La vía permaneció cerrada desde el 20 de mayo debido a trabajos vinculados a la futura interconexión entre la Línea 2 del Metro de Lima y Callao y el Metropolitano.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que la reapertura se concretó tras culminar las labores ejecutadas por el concesionario de la Línea 2 para avanzar en la construcción de la galería subterránea que unirá la futura Estación Central con el sistema de buses de transporte rápido.

TE RECOMENDAMOS

CONGRESO APRUEBA IMPUNIDAD PARA POLICÍAS Y MILITARES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Durante las semanas que duró la restricción vehicular, los equipos de obra realizaron perforaciones para ejecutar la infraestructura subterránea. Esta interconexión permitirá integrar, por primera vez en Lima, dos sistemas de transporte masivo mediante un acceso directo para los pasajeros.

PUEDES VER: Fallas en el sistema de navegacíon provocó caos en el Aeropuerto Jorge Chávez: pasajeros esperan dentro de los aviones y reportan largas colas de espera

lr.pe

Avanza la conexión entre la Línea 2 y el Metropolitano

Con la habilitación del paso a desnivel, los vehículos particulares retomaron su circulación habitual hacia la vía rápida de la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes en sentido norte-sur. Asimismo, el tránsito continúa con normalidad por los tres carriles de la avenida Paseo de la República en la misma dirección.

La futura Estación Central de la Línea 2 se perfila como uno de los principales puntos de integración del transporte público en Lima y Callao. Según las proyecciones oficiales, podrá movilizar a más de 30.000 pasajeros por hora.

A través del túnel de interconexión que actualmente se construye, los usuarios del Metropolitano podrán acceder directamente al primer metro subterráneo del país y desplazarse hacia Ate o el Callao sin necesidad de salir a la superficie.

Estación Central supera el 77% de avance

La ATU indicó que la Estación Central registra un avance físico de 77,34%. Una vez concluida, la infraestructura facilitará la conexión entre distintos distritos de Lima y Callao y reforzará la integración del sistema de transporte público.

La entidad también señaló que continuará informando sobre los cierres temporales y las restricciones de tránsito que requieran las obras de la Línea 2, así como sobre los planes de desvío y las medidas orientadas a reducir el impacto en la movilidad de conductores y pasajeros.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Cierran tramo de la avenida Colonial desde el 15 de junio: estos serán los desvíos por obras de la Línea 2 del Metro

Cierran tramo de la avenida Colonial desde el 15 de junio: estos serán los desvíos por obras de la Línea 2 del Metro

LEER MÁS
De Lima Sur a la UNMSM en 45 minutos: estación San Marcos de la Línea 2 entra a su etapa final

De Lima Sur a la UNMSM en 45 minutos: estación San Marcos de la Línea 2 entra a su etapa final

LEER MÁS
MEF: economía peruana mantiene dinamismo con inversión privada de 13,2% en el primer trimestre pese a incertidumbre electoral

MEF: economía peruana mantiene dinamismo con inversión privada de 13,2% en el primer trimestre pese a incertidumbre electoral

LEER MÁS
Feria Internacional del Libro en Lima 2026

Feria Internacional del Libro en Lima 2026

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Peruana creó IA en WhatsApp para ayudar a vendedores ambulantes y hoy es la única latinoamericana en exclusivo programa de OpenAI en EE.UU.

Peruana creó IA en WhatsApp para ayudar a vendedores ambulantes y hoy es la única latinoamericana en exclusivo programa de OpenAI en EE.UU.

LEER MÁS
Hallan sin vida a campeón de marinera en su vivienda en Independencia tras dos días desaparecido: sospechan de amigos de la víctima

Hallan sin vida a campeón de marinera en su vivienda en Independencia tras dos días desaparecido: sospechan de amigos de la víctima

LEER MÁS
ONP inicia este lunes 7 julio el pago de pensiones y gratificación por Fiestas Patrias: cronograma completo

ONP inicia este lunes 7 julio el pago de pensiones y gratificación por Fiestas Patrias: cronograma completo

LEER MÁS
Miles de familias se quedarán sin luz este 26 y 27 de junio en Lima y Callao: consulta los horarios de interrupción del servicio

Miles de familias se quedarán sin luz este 26 y 27 de junio en Lima y Callao: consulta los horarios de interrupción del servicio

LEER MÁS
Resultados de La Tinka del miércoles 24 de junio: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Resultados de La Tinka del miércoles 24 de junio: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025