Línea 2 del Metro: reabren acceso a la Vía Expresa Paseo de la República tras obras de conexión con el Metropolitano
Esta vía estuvo cerrada desde el 20 de mayo por trabajos de conexión entre la Línea 2 del Metro y el Metropolitano, lo que permitirá integrar sistemas de transporte masivo en la ciudad.
Los conductores ya pueden volver a ingresar a la Vía Expresa Paseo de la República a través del paso a desnivel ubicado a la altura de la Alameda Paseo de los Héroes Navales, en el Cercado de Lima. La vía permaneció cerrada desde el 20 de mayo debido a trabajos vinculados a la futura interconexión entre la Línea 2 del Metro de Lima y Callao y el Metropolitano.
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que la reapertura se concretó tras culminar las labores ejecutadas por el concesionario de la Línea 2 para avanzar en la construcción de la galería subterránea que unirá la futura Estación Central con el sistema de buses de transporte rápido.
TE RECOMENDAMOS
CONGRESO APRUEBA IMPUNIDAD PARA POLICÍAS Y MILITARES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Durante las semanas que duró la restricción vehicular, los equipos de obra realizaron perforaciones para ejecutar la infraestructura subterránea. Esta interconexión permitirá integrar, por primera vez en Lima, dos sistemas de transporte masivo mediante un acceso directo para los pasajeros.
PUEDES VER: Fallas en el sistema de navegacíon provocó caos en el Aeropuerto Jorge Chávez: pasajeros esperan dentro de los aviones y reportan largas colas de espera
Avanza la conexión entre la Línea 2 y el Metropolitano
Con la habilitación del paso a desnivel, los vehículos particulares retomaron su circulación habitual hacia la vía rápida de la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes en sentido norte-sur. Asimismo, el tránsito continúa con normalidad por los tres carriles de la avenida Paseo de la República en la misma dirección.
La futura Estación Central de la Línea 2 se perfila como uno de los principales puntos de integración del transporte público en Lima y Callao. Según las proyecciones oficiales, podrá movilizar a más de 30.000 pasajeros por hora.
A través del túnel de interconexión que actualmente se construye, los usuarios del Metropolitano podrán acceder directamente al primer metro subterráneo del país y desplazarse hacia Ate o el Callao sin necesidad de salir a la superficie.
Estación Central supera el 77% de avance
La ATU indicó que la Estación Central registra un avance físico de 77,34%. Una vez concluida, la infraestructura facilitará la conexión entre distintos distritos de Lima y Callao y reforzará la integración del sistema de transporte público.
La entidad también señaló que continuará informando sobre los cierres temporales y las restricciones de tránsito que requieran las obras de la Línea 2, así como sobre los planes de desvío y las medidas orientadas a reducir el impacto en la movilidad de conductores y pasajeros.