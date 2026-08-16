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Colombia construye la estatua de Cristo más grande del mundo: medirá 86 metros y tendrá un centro comercial único en Latinoamérica

El megaproyecto incluye hospedaje, gastronomía, un centro comercial y miradores panorámicos, y promover el turismo en el embalse Peñol-Guatapé.

La inauguración de la estatua de Cristo más grande del mundo está prevista para 2029, superando obras emblemáticas en el mundo, cambiando así el paisaje turístico y religioso de la región.
La inauguración de la estatua de Cristo más grande del mundo está prevista para 2029, superando obras emblemáticas en el mundo, cambiando así el paisaje turístico y religioso de la región. | Ilustración LR/@mundomasnoticias/Instagram
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Colombia lidera una ambiciosa iniciativa de turismo religioso en El Peñol, Antioquia, muy cerca de Guatapé. Se trata del Cristo del Embalse, una obra colosal que busca coronarse como la estatua de Cristo más grande del mundo. El monumento integra el proyecto privado Montecielo, una propuesta que combina hospedaje, gastronomía, comercio y áreas contemplativas frente al embalse Peñol-Guatapé.

Este megaproyecto en Latinoamérica destaca por su elevación planificada y por la infraestructura complementaria de su entorno, la cual incluye resort, centro comercial, miradores y teleférico. Además, la escultura albergará observatorios en las alturas para contemplar el paisaje. El primer adelanto de su escala ocurrió en 2026 con la presentación de la cabeza dorada de 10 metros, fabricada mediante tecnología de impresión 3D.

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¿Qué características tiene “la estatua de Cristo más grande del mundo" que construye Colombia?

El Cristo del Embalse se proyecta con 86 metros de altura para representar a Jesús resucitado con los brazos abiertos. Ubicado en la vereda Guamito, en El Peñol, se alza sobre una estructura cruzada dotada de múltiples niveles y miradores panorámicos. La propuesta añade un valor histórico profundo: Montecielo explica que la cruz evoca al antiguo pueblo anegado durante la creación del embalse, mientras que la figura simboliza el renacimiento de la comunidad.

La edificación destaca por emplear impresión 3D a escala monumental, mediante el uso de más de 140 máquinas para fabricar sus piezas. El primer avance visible corresponde a su cabeza dorada de unos 10 metros, cuya presencia permite dimensionar la magnitud del proyecto final.

Esa escultura lidera un complejo turístico que integra un mall con 76 locales, complejo turístico, hotel y teleférico. Aunque estimaciones iniciales contemplaban 3.500 m², la empresa confirmó que la superficie comercial superará los 7.500 m² junto a áreas de gastronomía, cultura y recreación. La infraestructura aprovechará la panorámica hacia el embalse y la emblemática Piedra del Peñol para posicionarse como un destino referente.

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¿Cuándo se inaugurará el Cristo del Embalse y cuáles son las estatuas más altas del mundo?

El megaproyecto inmobiliario de capital privado contempla culminar el monumento de 86 metros en 2029, un estimado sujeto al avance de los trabajos. Por su parte, el centro comercial abrirá sus puertas en 2027. Juan Esteban Morales, líder de la firma desarrolladora, afirmó a El Espectador: “La financiación ya está”. De concretarse dicha altura, esta obra superará los récords globales actuales.

Para definir el ranking internacional, se evalúa la figura sola o con su base. Registros oficiales como el Guinness World Records señalan al Cristo Rey de Polonia (36 metros), aunque listados recientes destacan la escultura de Bukit Sibea-bea y el Cristo Protector de Encantado. Esta imponente estructura colombiana apunta a coronarse como el referente eclesiástico de mayor magnitud en el planeta.

  • Estatua de Jesucristo de Bukit Sibea-bea (Indonesia): aproximadamente 61 metros de figura, según la base especializada GCatholic.
  • Cristo Protector de Encantado (Brasil): alrededor de 43 metros de altura total, incluidos aproximadamente 6 metros de pedestal; fue concluido en 2022.
  • Cristo de la Concordia (Bolivia): la figura mide 34,2 metros y alcanza aproximadamente 40,4 metros con su pedestal.
  • Cristo Rey de Świebodzin (Polonia): alcanza 36 metros incluyendo su corona; el santuario polaco precisa que la figura mide 33 metros y la corona otros 3 metros.
  • Cristo Redentor de Río de Janeiro (Brasil): posee una figura de 30 metros sobre un pedestal de 8 metros, para una altura total de 38 metros.
  • Cristo del Embalse (Colombia): está proyectado con 86 metros de altura. De concretarse según el diseño anunciado, se colocaría por encima de estos monumentos y se convertiría en un nuevo referente mundial por sus dimensiones.
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