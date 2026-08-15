ATU activa rutas expresas desde Huaycán, Ñaña y Chaclacayo para reducir tiempos de viaje
La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informa que estas rutas reducen en más de 30 minutos el tiempo de viaje hacia otros sistemas de movilidad en Lima, como el Metropolitano.
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Los pasajeros de Lima Este ya cuentan con tres alternativas de transporte expreso que parten de Huaycán, Ñaña y Chaclacayo y aprovechan la Autopista Ramiro Prialé para acercarlos a otros sistemas de movilidad de Lima. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que los nuevos servicios buscan disminuir en más de 30 minutos el tiempo habitual de viaje hacia diferentes puntos de conexión.
El esquema permite enlazar estos sectores con el Metropolitano, las líneas 1 y 2 del Metro de Lima y los corredores complementarios. La circulación por Ramiro Prialé permite a los buses tomar una ruta distinta a la Carretera Central y avanzar por un tramo de desplazamiento rápido antes de continuar hacia sus respectivos destinos.
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Tres recorridos utilizan Ramiro Prialé para conectar Lima Este con otros servicios
La puesta en marcha de los servicios se concretó con la participación de la ATU y Emape, entidad que facilitó el uso de la Autopista Ramiro Prialé. A partir de esta infraestructura, los operadores adaptaron tres recorridos para brindar una alternativa con menos detenciones en comparación con los trayectos habituales.
Las rutas funcionan durante toda la jornada y concentran una mayor frecuencia durante los periodos de mayor demanda. Según la información proporcionada por la ATU, estos horarios corresponden aproximadamente a las franjas de 5:00 a. m. a 8:00 a. m. y de 5:00 p. m. a 8:00 p. m. Los operadores también incorporan buses nuevos a GNV.
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¿A qué puntos llega cada ruta expresa desde Huaycán, Ñaña y Chaclacayo?
- El Lorito – Ruta 1260 SX: parte hacia el sector de Caquetá, donde permite acceder al Metropolitano. También se vincula con los corredores Azul y Morado en la zona de la avenida 9 de Octubre. Para llegar, los buses utilizan Ramiro Prialé y Evitamiento.
- Etul4 – Ruta 1100 SX: ofrece conexiones con la Línea 1 en el entorno de Atocongo y con la Línea 2 cerca del óvalo Santa Anita. El recorrido también contempla un punto de enlace con el Corredor Rojo, en Evitamiento con Javier Prado. Sus principales vías son Ramiro Prialé, Evitamiento y Panamericana Sur.
- La Z – Ruta 1228 SX: se dirige hacia la Vía Expresa Grau y permite acceder a futuras estaciones del Metropolitano previstas en ese eje. Además, facilita el enlace con el Corredor Morado en el Centro de Lima y el Corredor Azul cerca de la Plaza de Acho. El trayecto continúa por Ramiro Prialé, Evitamiento, puente Ricardo Palma y Abancay.