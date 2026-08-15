ATU activa rutas expresas desde Huaycán, Ñaña y Chaclacayo para reducir tiempos de viaje

Los pasajeros de Lima Este disponen de tres nuevas rutas de transporte expreso desde Huaycán, Ñaña y Chaclacayo, que utilizan la Autopista Ramiro Prialé para mejorar la movilidad. | Foto: Difusión

Los pasajeros de Lima Este disponen de tres nuevas rutas de transporte expreso desde Huaycán, Ñaña y Chaclacayo, que utilizan la Autopista Ramiro Prialé para mejorar la movilidad. | Foto: Difusión

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Los pasajeros de Lima Este ya cuentan con tres alternativas de transporte expreso que parten de Huaycán, Ñaña y Chaclacayo y aprovechan la Autopista Ramiro Prialé para acercarlos a otros sistemas de movilidad de Lima. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que los nuevos servicios buscan disminuir en más de 30 minutos el tiempo habitual de viaje hacia diferentes puntos de conexión.

El esquema permite enlazar estos sectores con el Metropolitano, las líneas 1 y 2 del Metro de Lima y los corredores complementarios. La circulación por Ramiro Prialé permite a los buses tomar una ruta distinta a la Carretera Central y avanzar por un tramo de desplazamiento rápido antes de continuar hacia sus respectivos destinos.

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Tres recorridos utilizan Ramiro Prialé para conectar Lima Este con otros servicios

La puesta en marcha de los servicios se concretó con la participación de la ATU y Emape, entidad que facilitó el uso de la Autopista Ramiro Prialé. A partir de esta infraestructura, los operadores adaptaron tres recorridos para brindar una alternativa con menos detenciones en comparación con los trayectos habituales.

Las rutas funcionan durante toda la jornada y concentran una mayor frecuencia durante los periodos de mayor demanda. Según la información proporcionada por la ATU, estos horarios corresponden aproximadamente a las franjas de 5:00 a. m. a 8:00 a. m. y de 5:00 p. m. a 8:00 p. m. Los operadores también incorporan buses nuevos a GNV.

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¿A qué puntos llega cada ruta expresa desde Huaycán, Ñaña y Chaclacayo?