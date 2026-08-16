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Delcy Rodríguez afirma que Venezuela liberó a 1.046 presos políticos, pero organización reporta una cifra menor

En tanto, María Corina Machado y Edmundo González respaldaron las excarcelaciones, pero advirtieron que quienes continúan detenidos también deben recuperar su libertad y que los arrestos en Venezuela deben ser investigados.

La cifra de 1.046 excarcelados divulgada por Delcy Rodríguez coincide con el balance presentado por Marco Rubio, pero contrasta con los registros de Foro Penal
La cifra de 1.046 excarcelados divulgada por Delcy Rodríguez coincide con el balance presentado por Marco Rubio, pero contrasta con los registros de Foro Penal | AFP
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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que 1.046 personas detenidas por razones políticas han regresado a sus hogares, como parte de una amnistía aprobada en enero y de los tratados con la oposición. "1.046 connacionales que estaban privados de libertad han retornado a sus hogares en el marco de los acuerdos alcanzados entre venezolanos. Continuaremos avanzando con responsabilidad", escribió Rodríguez en X, sin precisar el período exacto de las excarcelaciones.

La cifra coincide con la que había dado un día antes el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien indicó que 1.046 venezolanos salieron de las cárceles desde el 3 de enero, fecha en que fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro en una operación militar en Caracas. Sin embargo, la ONG Foro Penal, que documenta los casos de presos políticos en el país, dio una cifra distinta. Su director vicepresidente, Gonzalo Himiob, informó el domingo que la organización solo había confirmado 78 excarcelaciones hasta ese momento.

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Oposición exige liberar a todos los presos políticos

La líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, celebró las salidas de prisión y agradeció al presidente Donald Trump y al gobierno de Estados Unidos, quienes, según dijo, "al llevar a Maduro ante la justicia, abrieron el camino para la liberación de todos los reos políticos y la libertad de toda Venezuela". La dirigente insistió en que el proceso debe extenderse sin excepciones. "Todos, absolutamente todos, civiles y militares, deben ser liberados ya", escribió en X.

El opositor Edmundo González, a quien Machado reivindica como ganador de las presidenciales de 2024, pidió la liberación de quienes aún permanecen detenidos y reclamó establecer responsabilidades por esos arrestos. "Quienes ayer recuperaron su libertad nunca debieron haber estado presos", afirmó en X. "Pero que quede claro que su excarcelación no borra los años de encierro ni sus consecuencias para ellos y sus familias", agregó. Según el último boletín de Foro Penal, publicado el viernes previo al anuncio, en la nación caribeña permanecían más de 390 detenidos.

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Excarcelaciones ocurren tras diálogo con la oposición

La notificación de las liberaciones más recientes se produjo dos días después del cierre de la primera ronda de diálogos entre el Gobierno y un sector de la oposición, sin la participación de Machado, en la que ambas partes acordaron avanzar en cambios al sistema de justicia y en la atención a los afectados por los sismos del 24 de junio. Las excarcelaciones del viernes, 131 en total, fueron acordadas por tribunales a petición del Ministerio Público, luego de que el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, creado por Rodríguez, solicitara una revisión de los casos.

Marco Rubio calificó el hecho como "un paso crucial para el proceso de reconciliación de la nación" y lo enmarcó dentro de un plan de tres fases en Venezuela: estabilización, recuperación y transición. El funcionario estadounidense señaló que su país continuará "monitoreando de cerca" el desarrollo de las conversaciones entre el Gobierno y la oposición. El Ejecutivo venezolano niega la existencia de presos políticos en el país y sostiene que estas personas fueron detenidas por delitos, una versión que rechazan organizaciones y partidos opositores.

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