Cierran tramo de la avenida Colonial desde el 15 de junio: estos serán los desvíos por obras de la Línea 2 del Metro

La operación se hará con una grúa de 600 toneladas y habrá apoyo policial para facilitar el tránsito. | Foto: Andina

La operación se hará con una grúa de 600 toneladas y habrá apoyo policial para facilitar el tránsito. | Foto: Andina

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Los conductores que circulan entre Lima y el Callao deberán tomar precauciones desde este lunes 15 de junio. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que se cerrará temporalmente la vía auxiliar de la avenida Óscar R. Benavides (Colonial), en el tramo comprendido entre la calle Loa y la avenida Insurgentes, debido a los trabajos para retirar la tuneladora Delia, utilizada en la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao.

La medida afectará tanto al transporte público como a los vehículos particulares que se desplazan en sentido este-oeste. Ante ello, las autoridades implementarán un plan de desvío para mantener la circulación vehicular y minimizar el impacto en el tránsito de una de las principales vías de acceso al primer puerto.

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Rutas alternas para transporte público y vehículos particulares

Según la ATU, las unidades de transporte público deberán ingresar por la calle Canchones o el jirón Tamarugal para continuar por las calles San Francisco y Loa. Posteriormente, seguirán por la calle Coquimbo hasta llegar a la avenida Insurgentes, donde realizarán un giro en U a la altura de la avenida Argentina para reincorporarse a la avenida Colonial.

En el caso de los vehículos particulares, el recorrido alternativo contempla el ingreso por la calle Germandia y luego continuar por las calles San Francisco, Loa y Coquimbo. Después, deberán girar en U en la intersección de las avenidas Insurgentes y Argentina para retornar a la avenida Óscar R. Benavides y continuar su trayecto hacia el Callao.

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Retiro de la tuneladora Delia marcará un nuevo avance de la Línea 2

El cierre temporal responde a las labores para extraer la tuneladora Delia desde la estación Insurgentes (E-04), una de las estructuras clave en la construcción de la Línea 2 del Metro. Para esta operación, se utilizará una grúa de 600 toneladas que permitirá elevar las piezas de la máquina desde una profundidad cercana a los 20 metros.

Una vez retirados, los componentes serán trasladados hasta la planta de dovelas ubicada en la avenida Elmer Faucett. La ATU informó que las zonas intervenidas estarán señalizadas y contarán con apoyo de efectivos de la Policía Nacional, orientadores y personal técnico para brindar información y facilitar la circulación durante la ejecución de los trabajos.