Línea 2 del Metro: desde julio será obligatorio usar nueva tarjeta para ingresar a las estaciones
La tarjeta cuesta S/7.50 y estará disponible en estaciones desde el 1 de julio. También será gratuita para policías, bomberos y personas con discapacidad, según la ATU.
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Los usuarios de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao deberán utilizar de manera obligatoria la Tarjeta Interoperable de Transportes (TIT) para acceder a las estaciones habilitadas del servicio. La medida, anunciada por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entrará en vigencia desde el 8 de julio y forma parte de la implementación del sistema de acceso en este moderno corredor ferroviario.
Con el objetivo de facilitar la transición hacia el nuevo mecanismo, la entidad informó que las tarjetas podrán adquirirse previamente desde el 1 de julio. Los pasajeros tendrán la posibilidad de comprarlas en las estaciones actualmente operativas durante todo el horario de atención, que se extiende desde las 6:00 a. m. hasta las 11:00 p. m.
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¿Cómo obtener la Tarjeta Interoperable de Transportes para viajar en la Línea 2 del Metro?
La ATU indicó que la Tarjeta Interoperable de Transportes tendrá un costo de S/7.50 y estará disponible en las boleterías y máquinas expendedoras ubicadas en las estaciones Evitamiento, Óvalo Santa Anita, Colectora Industrial, Hermilio Valdizán y Mercado Santa Anita.
Asimismo, precisó que los integrantes de la Policía Nacional del Perú, miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios y las personas con discapacidad acreditadas con el carné amarillo del Conadis podrán obtener la tarjeta sin costo. Este grupo también podrá actualizar gratuitamente la vigencia del documento en las boleterías habilitadas.
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¿Qué usuarios podrán acceder a beneficios especiales con la nueva tarjeta de la Línea 2?
La entidad explicó que la validación de la tarjeta en los accesos de ingreso y salida de las estaciones no implicará el cobro de una tarifa. Por ello, durante esta etapa no será necesario realizar recargas para utilizar el sistema de control implementado en la Línea 2.
Las tarjetas contarán con diseños diferenciados según la categoría del usuario, incluidas versiones para público general, estudiantes, policías, bomberos y personas con discapacidad. Además, incorporan mecanismos de seguridad con información encriptada para reducir riesgos de fraude y una memoria interna que registra validaciones, recargas y datos asociados al perfil de cada pasajero.
La Línea 2 del Metro unirá de forma directa 10 distritos de Lima y Callao, además de conectar indirectamente a otros tres mediante una infraestructura subterránea de aproximadamente 35 kilómetros que incluirá el ramal de la Línea 4. Una vez concluida, esta obra permitirá reducir los tiempos de traslado entre Ate y el Callao de más de dos horas a cerca de 45 minutos.