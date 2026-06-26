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MTC anuncia nueva aerolínea en el aeropuerto Jorge Chávez: conectará al Perú con más de 300 destinos en el mundo

El sector proyecta que la compañía entrante movilizará a más de 100.000 pasajeros al año y convertirá al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en un importante centro de conexión en Sudamérica.

Una nueva aerolínea llega al aeropuerto Jorge Chávez
Una nueva aerolínea llega al aeropuerto Jorge Chávez | Composición LR / Imagen creada con IA
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Una nueva aerolínea comenzará a operar en territorio peruano a partir de 2027. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció el ingreso oficial de Turkish Airlines, compañía que operará la ruta Estambul-Caracas-Lima y ampliará la conectividad internacional del país, como parte de su política de Cielos Abiertos.

El nuevo trayecto permitirá al Perú conectar, a través del hub de Estambul, con más de 300 destinos en Europa, Asia, Medio Oriente y África, y convertirá al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en un importante centro de conexión en Sudamérica. Se proyecta que esto genere una demanda de más de 100.000 pasajeros al año e impulse el turismo, el comercio, las inversiones y el transporte de carga.

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Compañía ya tiene autorización

Para concretar esta incorporación, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del MTC ejecutó un trabajo técnico y diplomático para destrabar el proyecto, puesto que permanecía paralizado desde hacía más de dos años por razones ajenas al país.

La articulación entre la Cancillería peruana y las autoridades de Venezuela y Turquía permitió que el 23 de junio de 2026 se otorgaran a la compañía la autorización y los derechos de quinta libertad para operar el tramo Caracas-Lima.

Cronograma en definición

Según el MTC, los equipos de Turkish Airlines y la DGAC coordinan las próximas reuniones técnicas para definir el cronograma de implementación de la operación y culminar los procedimientos regulatorios y operacionales necesarios, a fin de garantizar el inicio de los vuelos al Perú en 2027 de manera segura y eficiente.

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