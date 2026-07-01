El proyecto forma parte del Plan Movilidad Urbana 2025-2045 que beneficiará a más de 95.000 personas. | Composición LR | ATU

El proyecto forma parte del Plan Movilidad Urbana 2025-2045 que beneficiará a más de 95.000 personas. | Composición LR | ATU

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La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) propuso la implementación de una red de ocho teleféricos como parte del Plan de Movilidad Urbana (PMU) 2025-2045, con el objetivo de mejorar la conectividad entre los barrios ubicados en las laderas de los cerros y los principales sistemas de transporte masivo de la capital, como el Metro de Lima, el Metropolitano y los corredores complementarios.

La iniciativa busca atender a miles de ciudadanos que actualmente deben recorrer largas distancias a pie o utilizar vehículos menores para llegar a una estación o una vía principal. Según la ATU, la red tendrá una extensión total de 46,8 kilómetros y beneficiará a más de 950.000 personas, lo que reducirá los tiempos de viaje y facilitará el acceso al transporte público.

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¿Cuáles son los teleféricos que propone la ATU?

Entre los proyectos priorizados destaca el teleférico que unirá San Martín de Porres con San Juan de Lurigancho. Este sistema tendrá una longitud de seis kilómetros y conectará la estación Tomás Valle del Metropolitano y la futura estación de la Línea 3 del Metro con la avenida Próceres de la Independencia, donde se encuentra la estación Los Jardines de la Línea 1. Se estima que esta obra beneficiará a más de 173.000 personas.

El plan también considera otras siete rutas:

Lurigancho–San Juan de Lurigancho: 7,4 kilómetros y más de 126.000 beneficiarios.

7,4 kilómetros y más de 126.000 beneficiarios. Lurigancho: 3,9 kilómetros y más de 50.000 beneficiarios.

3,9 kilómetros y más de 50.000 beneficiarios. La Victoria–El Agustino: 1,5 kilómetros y más de 105.000 beneficiarios.

1,5 kilómetros y más de 105.000 beneficiarios. Villa María del Triunfo–Pachacámac (primer tramo): 3,2 kilómetros y más de 99.000 beneficiarios.

3,2 kilómetros y más de 99.000 beneficiarios. Villa María del Triunfo–Pachacámac (segundo tramo): 7,8 kilómetros y más de 46.000 beneficiarios, principalmente en Manchay.

7,8 kilómetros y más de 46.000 beneficiarios, principalmente en Manchay. Comas–San Juan de Lurigancho: ocho kilómetros y más de 226.000 beneficiarios.

ocho kilómetros y más de 226.000 beneficiarios. Ventanilla–Puente Piedra: 8,9 kilómetros y más de 124.000 beneficiarios.

Teleféricos también impulsarían el turismo y el desarrollo local

Además de mejorar la movilidad urbana, la ATU señala que los teleféricos permitirían acercar a la población a espacios naturales y turísticos que actualmente presentan dificultades de acceso, como humedales, lomas ecoturísticas y sitios arqueológicos. Esto podría generar nuevas oportunidades para el desarrollo económico y turístico de estos sectores.

La red de teleféricos forma parte de una cartera de proyectos de corto, mediano y largo plazo incluida en el Plan de Movilidad Urbana 2025-2045. El documento también proyecta la construcción de siete nuevas líneas de Metro, que se sumarán a las dos existentes, además de 42 kilómetros de corredores BRT de alta capacidad, similares al Metropolitano, 113 kilómetros de BRT de mediana capacidad y 878 kilómetros de corredores de buses para fortalecer el sistema de transporte en Lima y Callao.

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