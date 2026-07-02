8 de cada 10 personas estarán en contacto con el VPH: impulsan campaña contra virus ligado al cáncer en el Perú

Campaña 'Prevenir el VPH empieza con TODOS' busca concientizar sobre la importancia de la vacunación y detección oportuna | Foto: difusión

Campaña 'Prevenir el VPH empieza con TODOS' busca concientizar sobre la importancia de la vacunación y detección oportuna | Foto: difusión

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Se estima que ocho de cada 10 adultos estarán en contacto con el virus del papiloma humano (VPH) en algún momento de su vida. Ante esta realidad, la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología (SPOG) y MSD presentaron la campaña 'Prevenir el VPH empieza con TODOS', una iniciativa que busca fortalecer la educación, la detección oportuna y las acciones preventivas frente a este virus en el país.

La campaña promueve la vacunación contra el VPH, los chequeos médicos periódicos, la educación sexual y la consulta médica como medidas para reducir el impacto de una infección que, en la mayoría de los casos, no presenta síntomas, pero que puede ocasionar lesiones precancerosas y diversos tipos de cáncer si persiste en el organismo.

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Un virus frecuente que puede pasar desapercibido

El VPH comprende más de 200 tipos de virus relacionados y constituye una de las infecciones de transmisión sexual más comunes. En la mayoría de los casos, el sistema inmunológico elimina el virus de manera natural; sin embargo, cuando la infección persiste, especialmente por los tipos de alto riesgo como el 16 y 18, aumenta la probabilidad de desarrollar cáncer de cuello uterino, además de cáncer de vagina, vulva, ano y orofaringe.

Los tipos 6 y 11, considerados de bajo riesgo, causan alrededor del 90% de las verrugas genitales.

En el Perú, el cáncer de cuello uterino continúa como uno de los principales problemas de salud pública. Según la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, cada cuatro horas fallece una mujer por esta enfermedad y cerca del 99% de los casos guarda relación con una infección por VPH.

Prevención para mujeres y hombres

La iniciativa también busca derribar mitos sobre el VPH y recordar que el virus afecta tanto a mujeres como a hombres. En la población masculina, los tipos de alto riesgo también pueden asociarse con cáncer anal y de orofaringe, además de verrugas genitales. En el Perú se estiman más de 419.000 casos anuales de esta última enfermedad.

Los impulsores de la campaña remarcan que la prevención involucra a toda la familia y debe comenzar antes de la aparición de síntomas. Entre las principales recomendaciones figuran la vacunación contra el VPH, el uso correcto del preservativo —que reduce el riesgo de contagio, aunque no ofrece protección total—, la educación sexual integral y los controles médicos periódicos.

Finalmente, la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología y MSD señalaron que un diagnóstico de VPH no debe generar miedo ni estigma. Por el contrario, exhortaron a la población a informarse con fuentes confiables, acudir al médico y asumir un papel activo en la prevención para reducir la incidencia de los cánceres asociados a esta infección.