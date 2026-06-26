Vacunación gratuita contra el sarampión: estos centros comerciales y parques de Lima Norte atenderán durante junio
Los puntos de vacunación estarán abiertos de lunes a domingo en centros comerciales y en parques, atendiendo con DNI para facilitar la inmunización de la población.
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El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Norte, continúa con la campaña gratuita de vacunación contra el sarampión en centros comerciales y parques de alta concurrencia. La estrategia busca acercar la inmunización a la población y facilitar el acceso a las dosis sin necesidad de acudir a un establecimiento de salud.
Durante junio, brigadas especializadas atenderán en distintos puntos de los distritos de San Martín de Porres, Independencia, Comas y Carabayllo. La campaña está dirigida principalmente a niños, niñas y población vulnerable, con el objetivo de reducir el riesgo de contagio de una enfermedad que puede provocar complicaciones graves.
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Lugares para vacunarse contra el sarampión gratis en Lima Norte: conoce los puntos habilitados
El Minsa informó que el centro comercial Real Plaza Pro, en San Martín de Porres, y el centro comercial Mega Plaza, en Independencia, cuentan con puntos de vacunación de lunes a domingo, en el horario de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
Además, Plaza Norte atenderá los viernes, sábados y domingos de 11:00 a. m. a 5:00 p. m. Los fines de semana también funcionarán puestos de vacunación en los parques zonales Sinchi Roca, en Comas, y Manco Cápac, en Carabayllo, donde las brigadas recibirán a los ciudadanos de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
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Qué documentos necesitas y quiénes pueden acceder a la campaña de vacunación del Minsa
Para recibir la vacuna, los ciudadanos solo deberán presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) o el documento de identidad del menor que será inmunizado. La atención estará a cargo de brigadas de salud capacitadas para aplicar las dosis y orientar a las familias sobre el esquema de vacunación.
El Ministerio de Salud recordó que el sarampión es una enfermedad prevenible mediante la vacunación, por lo que exhortó a madres, padres y cuidadores a revisar el carné de vacunación de sus hijos y completar las dosis pendientes en cualquiera de los puntos habilitados durante la campaña.