Vacunación gratuita contra el sarampión: estos centros comerciales y parques de Lima Norte atenderán durante junio

Los ciudadanos deben presentar su DNI para recibir la vacuna. Se exhorta a revisar los carnets de vacunación y completar las dosis pendientes en los puntos habilitados. | Foto: Andina/Composición LR

Los ciudadanos deben presentar su DNI para recibir la vacuna. Se exhorta a revisar los carnets de vacunación y completar las dosis pendientes en los puntos habilitados. | Foto: Andina/Composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Norte, continúa con la campaña gratuita de vacunación contra el sarampión en centros comerciales y parques de alta concurrencia. La estrategia busca acercar la inmunización a la población y facilitar el acceso a las dosis sin necesidad de acudir a un establecimiento de salud.

Durante junio, brigadas especializadas atenderán en distintos puntos de los distritos de San Martín de Porres, Independencia, Comas y Carabayllo. La campaña está dirigida principalmente a niños, niñas y población vulnerable, con el objetivo de reducir el riesgo de contagio de una enfermedad que puede provocar complicaciones graves.

TE RECOMENDAMOS ¿ROSPIGLIOSI SENADOR?¿LÓPEZ ALIAGA SE LIBRA DEL CONGRESO? LUCIANO LÓPEZ LO EXPLICA TODO | ARDE TROYA

Lugares para vacunarse contra el sarampión gratis en Lima Norte: conoce los puntos habilitados

El Minsa informó que el centro comercial Real Plaza Pro, en San Martín de Porres, y el centro comercial Mega Plaza, en Independencia, cuentan con puntos de vacunación de lunes a domingo, en el horario de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Además, Plaza Norte atenderá los viernes, sábados y domingos de 11:00 a. m. a 5:00 p. m. Los fines de semana también funcionarán puestos de vacunación en los parques zonales Sinchi Roca, en Comas, y Manco Cápac, en Carabayllo, donde las brigadas recibirán a los ciudadanos de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Qué documentos necesitas y quiénes pueden acceder a la campaña de vacunación del Minsa

Para recibir la vacuna, los ciudadanos solo deberán presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) o el documento de identidad del menor que será inmunizado. La atención estará a cargo de brigadas de salud capacitadas para aplicar las dosis y orientar a las familias sobre el esquema de vacunación.

El Ministerio de Salud recordó que el sarampión es una enfermedad prevenible mediante la vacunación, por lo que exhortó a madres, padres y cuidadores a revisar el carné de vacunación de sus hijos y completar las dosis pendientes en cualquiera de los puntos habilitados durante la campaña.