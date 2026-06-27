Vacuna contra el VSR en gestantes: piden ampliar su aplicación contra el virus que más hospitaliza a bebés

Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología pide ampliar alcance de vacuna contra el Virus Sincitial Respiratorio en gestantes | Minsa

Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología pide ampliar alcance de vacuna contra el Virus Sincitial Respiratorio en gestantes | Minsa

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La incorporación de la vacuna contra el virus sincitial respiratorio (VSR) al Esquema Nacional de Inmunizaciones es un avance para prevenir hospitalizaciones y muertes por infecciones respiratorias en menores de seis meses. Pero la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología (SPOG) pidió al Ministerio de Salud (Minsa) modificar la norma técnica para ampliar su alcance.

La sociedad científica respalda la inclusión de la vacuna recombinante contra el VSR, aunque plantea tres ajustes: ampliar el rango de aplicación de las semanas 32-36 a las 28-36 de gestación; permitir la vacunación durante todo el año y no solo entre abril y septiembre; y autorizar su administración simultánea con otras vacunas recomendadas en el embarazo, como la Tdap (tétanos, difteria y tos ferina acelular).

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Según la SPOG, los cambios responden a evidencia científica y a la experiencia de países que ya aplican la inmunización materna contra este virus. La institución sostiene que permitirían aumentar la cobertura, facilitar el acceso de las gestantes y proteger mejor a los recién nacidos.

Ventana más amplia

La principal observación apunta al periodo autorizado para aplicar la vacuna. La norma vigente establece que las gestantes pueden recibirla entre las semanas 32 y 36 del embarazo. Sin embargo, el Comité Consultivo de Inmunizaciones del Minsa había recomendado iniciar la vacunación desde la semana 28.

La ginecóloga Claudia Namizato, miembro de ese comité, explicó que la propuesta se basa en estudios clínicos y en la experiencia internacional.

“La recomendación actual que se hace al ministerio a través de todos los expertos en el tema es que lo puedan ampliar desde la 28 hasta la 36 para mejorar nuestra cobertura de vacunación y poder ofrecer protección a más gestantes”, señaló.

Namizato recordó que el ensayo clínico que demostró la eficacia y seguridad de la vacuna incluyó embarazadas desde las 24 semanas de gestación. Luego, el comité técnico recomendó aplicarla entre las semanas 28 y 36.

“Han reportado que al ser una ventana tan corta no consiguen vacunar a la mayor población objetivo”, afirmó.

La especialista advirtió que limitar la aplicación a cuatro semanas reduce las oportunidades de inmunización, sobre todo en un país donde muchas gestantes no acceden oportunamente a controles prenatales o viven en zonas alejadas.

“Una ventana de 4 semanas es operativamente también más complicado, logísticamente más complicado”, añadió.

Virus permanente

El VSR es una de las principales causas de bronquiolitis y neumonía en lactantes menores de seis meses. Según cifras del Ministerio de Salud, en lo que va del año el país registra 3.704 casos. Para Namizato, la cifra real sería mayor.

“En realidad es la puntita del iceberg”, sostuvo, al advertir un posible subregistro.

La especialista explicó que el virus circula durante todo el año, aunque suele intensificarse en invierno.

“El virus sincitial respiratorio circula durante todo el año, absolutamente durante todo el año está presente y circulando”, enfatizó.

Por eso, la SPOG también pide eliminar la restricción estacional prevista en la norma técnica. A su juicio, concentrar la vacunación entre abril y septiembre deja sin protección a los bebés que nacen durante el resto del año.

Protección al recién nacido

La estrategia del Minsa se basa en la inmunización materna. Tras recibir la vacuna durante el embarazo, la madre produce anticuerpos que atraviesan la placenta y llegan al bebé antes del nacimiento.

Así, el recién nacido cuenta con defensas durante sus primeros meses de vida, cuando enfrenta mayor riesgo de desarrollar cuadros graves de bronquiolitis o neumonía.

Namizato explicó que, si el bebé entra en contacto con el virus, esos anticuerpos reducen significativamente las probabilidades de enfermedad grave y muerte. La eficacia de la vacuna para prevenir los casos más severos ronda el 80%.

“Cambia completamente la historia de la enfermedad a partir de ahora”, afirmó.

Evitar oportunidades perdidas

Otro punto observado por la SPOG es la separación obligatoria de cuatro semanas entre la vacuna contra el VSR y la Tdap. La sociedad científica sostiene que ambas pueden aplicarse en la misma consulta sin afectar su eficacia ni aumentar eventos adversos.

“No hay ninguna evidencia que respalde dicha recomendación”, sostuvo Namizato.

La ginecóloga añadió que la aplicación simultánea con las vacunas contra influenza, hepatitis B, COVID-19 o tétanos facilitaría el cumplimiento del esquema durante el control prenatal y evitaría perder oportunidades de vacunación.

El reto ahora será la implementación. El Minsa recibió de manera anticipada 79.075 dosis de un anticuerpo monoclonal contra el VSR, destinado a recién nacidos y lactantes menores de seis meses. El lote llegó tras gestiones con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y deberá completar su nacionalización antes de su distribución, de acuerdo con la programación de la Dirección de Inmunizaciones.

El desafío incluye asegurar la distribución oportuna, capacitar al personal de salud y garantizar que la información llegue a las gestantes de todas las regiones, incluidas las comunidades más alejadas de la Amazonía y los Andes.

“Son seguras y altamente eficaces para proteger de enfermedades muy importantes y muy frecuentes a su bebé al nacer”, afirmó Namizato.

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