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Sociedad

Alerta por virus coxsakie: 38 colegios de Chiclayo reportan el brote de la enfermedad de mano, pie y boca entre sus alumnos

Esta enfermedad se caracteriza por la aparición de ampollas en las extremidades y el rostro de niños de entre 0 y 5 años. Los casos ya suman 93 en esta provincia.

UGEL Chiclayo toma medidas ante proliferación de contagios de virus coxsakie
UGEL Chiclayo toma medidas ante proliferación de contagios de virus coxsakie | Difusión
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Se mantiene la alerta en Lambayeque por la aparición de nuevos reportes del virus coxsackie entre niños menores de 5 años. El último jueves 30 de abril, el director de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Chiclayo, Alí Sánchez Moreno, confirmó que en 38 colegios de esta provincia se han registrado casos, lo que llevó a tomar acciones inmediatas para evitar su proliferación masiva.

Sánchez Moreno explicó que la decisión sobre las instituciones educativas con más reportes fue suspender las clases para que los pequeños entren en cuarentena. Son alrededor de cinco planteles públicos los que actualmente han tenido que seguir dicho protocolo en Chiclayo.

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El caso más importante es el de la I. E. N. ° 10017 del distrito de Santa Rosa, donde hay una concentración de casi un tercio de todos los contagios de la provincia. Esta escuela primaria suspendió sus actividades pedagógicas desde el lunes 27 de abril y se espera que retome las clases la próxima semana.

"El resto de colegios (que no han ido a cuarentena) ya están siendo atendidos por los correspondientes centros de salud para ver cómo va su situación. Hablamos de 93 casos de esta enfermedad en total en Chiclayo, según el último reporte que tenemos como UGEL", precisó el titular de la UGEL Chiclayo en una transmisión de La República.

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Atención a los padres y docentes

El funcionario reiteró el pedido a los padres de familia y docentes para que estén atentos a la manifestación del virus coxsackie en los pequeños, cuyo principal síntoma es la aparición de ampollas en las manos, los pies y la boca.

Tan pronto se presente este signo, se debe dar aviso, primero, al personal de los centros de salud para la atención oportuna y, luego, a las autoridades educativas para que evalúen el escenario y tomen decisiones al respecto.

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