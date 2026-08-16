Más de 800 drones atacan Rusia y dejan al menos seis muertos en una de las mayores ofensivas de Ucrania

La zona de Moscú estuvo entre los principales objetivos del mayor ataque con drones reportado por Rusia desde comienzos de año | AFP

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Rusia informó que sus fuerzas de defensa aérea interceptaron más de 800 drones ucranianos durante la noche, en lo que la agencia estatal TASS calificó como el mayor ataque desde comienzos de año. El Ministerio de Defensa ruso precisó que los aparatos fueron detectados en más de 17 regiones, principalmente en el sur y el oeste del país, y que buena parte tenía como blanco la zona de Moscú, donde reside gran número de la élite política y económica rusa.

El saldo asciende a al menos seis muertos. Cinco personas fallecieron en la región de Rostov, en el sur de Rusia, según indicó el gobernador Yuri Slusar, mientras que en Moscú murió un hombre de 83 años, de acuerdo con el dirigente Andrei Vorobiov, quien describió la ofensiva como "uno de los más masivos con drones en la memoria reciente". El ejército de Ucrania señaló que el asalto en Rostov afectó una empresa del complejo industrial de seguridad que fabrica combustible sólido para cohetes.

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Rusia bombardea Kiev

Mientras Moscú reportaba el ataque en su territorio, las autoridades mantuvieron su propia ofensiva aérea contra Ucrania con una combinación de misiles balísticos y drones. Según el presidente Volodímir Zelenski, seis personas resultaron heridas en ataques contra Kiev durante la madrugada del domingo. Entre los lugares afectados se encontraba un popular mercado de libros al aire libre en el barrio de Pochaina, conocido por sus volúmenes raros y de anticuario.

"Allá donde los rusos pueden alcanzar con sus misiles balísticos, atacan infraestructura civil", denunció Zelenski en redes sociales. El mandatario detalló que, en la última semana, Rusia lanzó más de 1.550 aeronaves de ataque, casi 1.560 bombas aéreas guiadas y 62 misiles contra territorio ucraniano, y pidió a los aliados europeos que no dejen almacenados los sistemas de interceptores. Según un comunicado de la Fuerza Aérea ucraniana, ningún misil balístico disparado por la noche fue derribado, lo que evidencia la escasez de interceptores del país.

Ataque golpea planta siderúrgica de Krivói Rog

Una andanada de drones y misiles rusos alcanzó la planta de ArcelorMittal en Krivói Rog, ciudad natal de Zelenski, y dejó dos muertos y 14 heridos. La compañía informó en su canal de Telegram que resultaron dañadas las principales instalaciones de producción de energía y alto horno, lo que obligó a detener parcialmente los procesos productivos.

El Ministerio de Defensa ruso confirmó la ofensiva y explicó que los talleres alcanzados fabricaban productos laminados de acero destinados a la manufactura de armamento y material militar. Los bombardeos también golpearon otras regiones ucranianas, donde murieron dos personas en Zaporiyia y una en Sumi, de acuerdo con el recuento oficial recogido por Zelenski.

Wildberries, blanco recurrente de Ucrania desde julio

Desde mediados de julio, Ucrania ataca casi a diario los almacenes de Wildberries, el mayor minorista en línea de Rusia. Kiev sostiene que la plataforma abastece de suministros al ejército ruso, mientras Moscú insiste en que su uso es exclusivamente civil. El domingo se desató un incendio en un almacén de la empresa en Podolsk, al sur de la capital rusa, tras una agresión nocturna con drones, en su mayoría interceptados por el comando aéreo ruso.

"Creo que Ucrania busca un punto estratégico clave", declaró a DW Fabrice Pothier, director ejecutivo de la consultora Rasmussen Global, quien describió a Wildberries como "un punto estratégico de la sociedad y la economía rusas". La consultora Data Insight calcula que la empresa perdió mercancías por hasta 480.000 millones de rublos y cerca de un tercio de su espacio de almacenamiento.