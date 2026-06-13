Gobierno oficializa nuevo esquema nacional de inmunización: incorpora 5 vacunas y un anticuerpo monoclonal
El Ministerio de Salud (Minsa) actualiza el Esquema Nacional de Inmunizaciones, eleva de 18 a 23 las vacunas del calendario nacional e incorpora cinco nuevas.
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El Ministerio de Salud (Minsa) oficializó la actualización del Esquema Nacional de Inmunizaciones, que eleva de 18 a 23 el número de vacunas del calendario nacional e incorpora cinco nuevas dosis y un anticuerpo monoclonal para reforzar la prevención de enfermedades.
La medida fue aprobada mediante la Resolución Ministerial N.° 561-2026/MINSA, que establece la nueva Norma Técnica de Salud N.° 246-MINSA/DGIESP-2026. Según el sector, la actualización responde a evidencia científica reciente y recomendaciones internacionales.
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Nuevas vacunas y grupos priorizados
El nuevo esquema incluye por primera vez el anticuerpo monoclonal nirsevimab, destinado a recién nacidos y lactantes para prevenir infecciones graves causadas por virus respiratorio sincitial (VRS), una de las principales causas de hospitalización infantil.
También incorpora la vacuna hexavalente, que protege contra seis enfermedades en una sola aplicación, y su versión acelular para prematuros y niños con VIH. Además, añade la vacuna antimeningocócica para menores con VIH.
En el caso del VRS, el esquema contempla también la vacunación de gestantes entre las 32 y 36 semanas de embarazo, con el objetivo de proteger al bebé desde el nacimiento.
La actualización refuerza, además, la inmunización contra el virus del papiloma humano (VPH) en poblaciones vulnerables y reincorpora la vacuna contra el sarampión y la rubéola para personas no vacunadas y grupos de riesgo, en un contexto de alerta epidemiológica por el aumento de casos en diferentes regiones del país.
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Llegada de dosis
El ministro de Salud, Juan Carlos Velasco, informó que el primer lote del anticuerpo monoclonal supera las 21.000 dosis y llegará en las próximas tres semanas. Un segundo lote de 55.000 dosis arribará en la quincena de julio.
A ello se suman más de 100.000 dosis de vacuna contra el VRS para gestantes, que serán distribuidas de manera progresiva en el sistema de salud.
Con esta actualización, el Gobierno busca ampliar la cobertura de inmunización y reducir el riesgo de brotes, hospitalizaciones y complicaciones por enfermedades prevenibles mediante vacunación.