Autoridades se pronunciaron ante incremento de casos por virus. | Composición LR / Andina

Autoridades se pronunciaron ante incremento de casos por virus. | Composición LR / Andina

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El aumento de contagios por el virus Coxsackie, que afecta las manos, los pies y la boca de menores de hasta 10 años, sigue generando preocupación entre las autoridades del Perú. A nivel nacional, ya se registran alrededor de 300 casos, de los cuales 23 se detectaron en Lima Metropolitana.

Debido a este incremento, que se produce con mayor frecuencia en nidos, guarderías y centros de educación inicial por el contacto cercano entre niños, el Ministerio de Educación (Minedu) informó sobre las acciones que adopta para contener el brote, en coordinación con el Minsa.

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Descartan cierre de instituciones

El director regional de Educación de Lima Metropolitana, Marcos Tupayachi, indicó que, por el momento, no se ha previsto el cierre de colegios. En su lugar, se recomienda el aislamiento focalizado en las aulas donde se detecten casos.

“El protocolo establece que, ante un caso sospechoso, el docente debe informar al director del colegio, quien coordina con el Minsa y comunica a la UGEL correspondiente para activar la vigilancia epidemiológica”, refirió el funcionario. A partir de ello, se sugiere que los menores diagnosticados permanezcan en casa mientras se recuperan.

Activarán campaña en escuelas

Por otro lado, debido a que los contagios por esta enfermedad pueden producirse cuando dos o más menores rozan sus extremidades mientras juegan, se rascan los ojos o por la propia mucosidad, la autoridad anunció que se impulsará una estrategia para reforzar la práctica del aseo personal en los centros educativos.

“Lo importante es volver a medidas de prevención como el lavado de manos y convertirla otra vez en una tarea masiva en nuestras escuelas. Hemos dado instrucciones para que se desarrolle una campaña general en las instituciones educativas para retmoar esta sencilla práctica”, señaló Tupayachi.

El director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Minsa, César Munayco, agregó que lo ideal es lavarse las manos durante 20 segundos, cubrirse con el antebrazo al toser o estornudar, evitar tocarse el rostro y desinfectar superficies de uso frecuente, como juguetes y manijas de puertas.

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