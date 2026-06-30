Estado Peruano destina S/81 millones para destrabar un megaproyecto hídrico clave que beneficiará a más de 322 mil personas

Los recursos fueron aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mediante un decreto supremo. | Foto: El Peruano/Composición LR

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El Gobierno autorizó la transferencia de S/81 770 446 para impulsar la construcción de la presa Chonta, en la región Cajamarca, como parte de las acciones destinadas a fortalecer la seguridad hídrica, reactivar la economía e impulsar proyectos de infraestructura de riego. Los recursos fueron aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mediante un decreto supremo.

La inversión permitirá avanzar con una obra que beneficiará a más de 322 mil habitantes de Cajamarca y mejorará las condiciones para la actividad agrícola en la región. Además, el proyecto busca garantizar una mayor disponibilidad de agua para el consumo de la población y el desarrollo de diversas actividades productivas.

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La presa Chonta permitirá mejorar el abastecimiento de agua y el riego en Cajamarca

Según informó el MEF, la presa Chonta contribuirá a regular las aguas del río Chonta, fortaleciendo el abastecimiento hídrico para la población y el sector agrario. El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, destacó que la reactivación de este proyecto permitirá generar empleo durante su ejecución y consolidar una infraestructura estratégica para el desarrollo regional.

Los recursos transferidos serán destinados exclusivamente a la ejecución de la obra a cargo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Asimismo, la norma establece que, si el proyecto requiere financiamiento en los siguientes años fiscales, será el propio ministerio el responsable de garantizar su continuidad con cargo a su presupuesto multianual.

La obra beneficiará a más de 322 mil personas y 5.200 hectáreas de cultivo

La construcción de la presa permitirá asegurar el riego de 5.200 hectáreas de cultivo, favoreciendo la producción de productos como papa, maíz, trigo, cebada y arveja. Además, fortalecerá actividades agropecuarias vinculadas a la producción de lácteos y la crianza de ganado vacuno, sectores de importancia para la economía de Cajamarca.

Con esta transferencia, el Gobierno busca impulsar inversiones en infraestructura hídrica que contribuyan a reducir las brechas en el acceso al agua y fortalecer el desarrollo productivo de las regiones. La ejecución de la presa Chonta forma parte de las iniciativas orientadas a mejorar la competitividad del sector agrario y promover la reactivación económica mediante proyectos de inversión pública.