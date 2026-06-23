El hospital de Manchay que beneficiará a casi 200 mil personas ya muestra importantes avances de construcción

La obra generará empleo local y mejorará la atención de salud en distritos como Cieneguilla, donde la demanda de servicios especializados ha ido en aumento. | Foto: Jhonel Rodríguez Robles/Andina/Composición LR

La obra generará empleo local y mejorará la atención de salud en distritos como Cieneguilla, donde la demanda de servicios especializados ha ido en aumento. | Foto: Jhonel Rodríguez Robles/Andina/Composición LR

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El proyecto del nuevo Hospital Papa Francisco, ubicado en Manchay, en el distrito de Pachacámac, continúa su ejecución como una de las obras de salud más relevantes para la zona este de Lima. La infraestructura, de categoría II-1, es desarrollada por el Ministerio de Salud a través de su brazo técnico, con el objetivo de ampliar la capacidad de atención médica para cerca de 200 mil habitantes.

La construcción registra un avance superior al 21%, por encima de lo programado para esta etapa, y se prevé que esté culminada en enero de 2029. En la obra participan más de 300 trabajadores y especialistas, quienes ejecutan distintas fases del proyecto que busca modernizar la atención hospitalaria en una zona de alta demanda de servicios de salud.

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Avance de obra y características del nuevo Hospital Papa Francisco

De acuerdo con la información técnica del proyecto, el hospital contará con cinco pisos y una infraestructura diseñada para responder a emergencias de gran magnitud. Actualmente, el desarrollo de los pabellones principales se encuentra en una fase avanzada, con estructuras clave en proceso de culminación y la instalación progresiva de áreas asistenciales.

Uno de los elementos centrales del diseño es su sistema antisísmico, que incluye aisladores sísmicos instalados en la base de la edificación. Estos dispositivos permiten reducir el impacto de los movimientos telúricos y mantener la operatividad del hospital durante emergencias, lo que garantiza la continuidad de servicios críticos como cirugías y atención de urgencias.

Equipamiento médico y proyección del impacto en Lima Este

El establecimiento de salud estará equipado con tecnología médica moderna, que incluirá tomógrafos, equipos de rayos X, ecógrafos, mamógrafos y ambulancias. Además, dispondrá de salas de operaciones, consultorios y más de un centenar de camas de hospitalización para pacientes.

El proyecto también contempla un impacto directo en el empleo y la economía local, ya que actualmente genera puestos de trabajo para obreros y profesionales vinculados a la construcción. Con su futura puesta en funcionamiento, el hospital busca fortalecer la red de salud en Lima Este y ampliar la cobertura médica en distritos como Cieneguilla, donde la demanda de atención especializada va en aumento.