Luigi Mangione se declara culpable del disparo a alto ejecutivo del sector salud: "Le disparé al señor Thompson en Manhattan"

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Luigi Mangione confesó este viernes ante un tribunal federal de Manhattan haber matado a tiros a Brian Thompson, entonces director ejecutivo de UnitedHealthcare, frente a un hotel de la ciudad en diciembre de 2024. Su declaración fue directa. Admitió haber planeado el ataque durante semanas, haber investigado por internet la conferencia de inversionistas donde apareció su víctima y haber fabricado con una impresora 3D el arma con silenciador que utilizó. El juicio estatal por asesinato en segundo grado, previsto para el próximo mes, queda ahora en una posición incierta, y ese detalle procesal convierte este caso en algo más que una nota de tribunales.

La reacción dividida frente al juzgado retrata mejor que cualquier análisis el fenómeno que rodea a Mangione desde el primer día. Mientras la familia de Thompson pedía en un comunicado que la sentencia refleje la gravedad del crimen, una voz entre el público gritó que el país ama a Luigi. Esa tensión entre el dolor de una familia real y la simpatía pública hacia un homicida convicto merece espacio en nuestras páginas de opinión, porque toca una fibra que trasciende el caso individual.

Dos lecturas de un mismo símbolo

Para una parte de la sociedad estadounidense, Mangione se convirtió en un símbolo de frustración legítima contra un sistema de salud privado que condiciona la vida y la muerte a la rentabilidad de las aseguradoras. Esta lectura sostiene que la violencia resulta condenable, pero que la furia que despertó el crimen refleja años de negativas de cobertura, deudas médicas y experiencias personales de pacientes que sintieron abandonados por las mismas empresas que debían protegerlos. Bajo esa mirada, el caso funciona como catalizador de un reclamo estructural que la política estadounidense evitó atender.

Para otra parte, igualmente amplia, la simpatía hacia Mangione representa una normalización peligrosa de la violencia como forma de protesta. Esta postura sostiene que ningún reclamo contra un sistema injusto legitima el asesinato planificado de una persona, y que la fascinación mediática y digital construida alrededor del acusado banaliza el sufrimiento de una familia que perdió a su padre y esposo en una acera de Manhattan. Bajo esa mirada, el riesgo real está en que figuras públicas o empresariales se conviertan en blancos aceptables cada vez que encarnan una frustración colectiva.

La pregunta de fondo excede el expediente judicial y persigue a Estados Unidos desde hace una década. ¿Puede una sociedad canalizar democráticamente la indignación contra un sistema de salud que muchos consideran depredador, o la ausencia de reformas seguirá empujando esa ira hacia expresiones extremas? La respuesta condiciona no solo el destino de Mangione, que enfrenta cadena perpetua en el fuero federal, sino la manera en que Estados Unidos procesará futuros episodios de violencia con motivación política o social.

Una batalla legal apenas comienza

La audiencia de este viernes dejó además un dato que merece seguimiento periodístico propio. La defensa de Mangione presentó una moción ante la corte estatal invocando doble incriminación, argumento que buscará blindarlo del juicio por asesinato previsto en setiembre. La fiscalía de Manhattan ya advirtió en julio que se opondría a cualquier maniobra federal que busque frustrar el proceso estatal. Ese pulso legal definirá si la confesión de este viernes cierra el caso o abre un capítulo constitucional inédito.

La sentencia federal quedó fijada para el 18 de diciembre. Hasta entonces, el expediente de Mangione seguirá funcionando como espejo de una sociedad dividida entre la compasión por una víctima real y la identificación con un victimario convertido, para muchos, en vocero involuntario de una furia contenida durante años.