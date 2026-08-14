¿Extorsión bancarizada?: Choferes de Translima muestran vouchers de depósitos diarios exigidos por extorsionadores
La Policía Nacional del Perú intervino a tres trabajadores administrativos de Translima en un operativo por extorsión. Se busca esclarecer el origen de los cobros y la implicancia de la empresa.
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Conductores de la empresa de transporte Translima denunciaron que realizan pagos diarios por extorsión de S/55 por cada vehículo, dinero que estaría relacionado con las exigencias de organizaciones criminales que operan contra el transporte público. Como evidencia, los trabajadores mostraron comprobantes emitidos por la propia empresa en los que aparece la palabra “EXTORSIÓN” junto al monto cobrado.
La denuncia se conoció en San Martín de Porres, donde la Policía Nacional del Perú (PNP) intervino a tres trabajadores del área administrativa de Translima durante un operativo realizado alrededor de las 2:00 p. m. en el patio de maniobras de la compañía. Las autoridades mantienen las diligencias para determinar las circunstancias de los cobros y las razones específicas de la intervención.
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Ticket de depósito en el que transportistas depositaban el dinero por extorsión.
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Choferes de Translima denuncian pagos diarios de S/55 y muestran comprobantes con la palabra “extorsión”
De acuerdo con los testimonios de los conductores, cada unidad tendría que entregar S/55 al día para poder continuar trabajando ante las amenazas de grupos criminales. Los choferes sostienen que actualmente serían cuatro las organizaciones que les exigen dinero. Uno de los comprobantes exhibidos durante un reportaje televisivo registra un cobro por S/55 bajo la descripción “EXTORSIÓN”.
Según la versión de los trabajadores, la recaudación se efectuaría después de que los vehículos completan la primera vuelta de su recorrido. Posteriormente, el dinero sería entregado al área administrativa de Translima. Los conductores afirmaron desconocer qué sucede después con estos montos y si finalmente son destinados a los presuntos extorsionadores. Estos hechos deberán ser esclarecidos por las autoridades.
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PNP interviene a tres trabajadores administrativos de Translima en San Martín de Porres
En medio de estas denuncias, agentes de la PNP llegaron al patio de maniobras de Translima, situado cerca del cruce de las avenidas Carlos Izaguirre y Bertello, y procedieron a intervenir a tres integrantes del área administrativa. Hasta el momento no se ha establecido oficialmente que estas personas tengan responsabilidad en las extorsiones denunciadas por los transportistas.