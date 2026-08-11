Reemplazarán los puentes modulares de Chancay: MTC firma acuerdo para megaproyecto vial de S/119 millones en la Panamericana Norte

El MTC firmó un acuerdo para construir dos puentes definitivos sobre el río Chancay, mejorando la conexión en la Panamericana Norte. | Foto: Andina/Composición LR

El MTC firmó un acuerdo para construir dos puentes definitivos sobre el río Chancay, mejorando la conexión en la Panamericana Norte. | Foto: Andina/Composición LR

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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) suscribió un acuerdo para avanzar con la construcción de dos puentes definitivos sobre el río Chancay, en el kilómetro 76 de la Panamericana Norte. La nueva infraestructura tendrá dos carriles por sentido y reemplazará a los puentes que resultaron dañados.

El proyecto será ejecutado por la Sociedad Concesionaria Red Vial 5 S.A., antes Norvial S.A., y contempla una inversión estimada de S/119 millones. El inicio de las obras está previsto una vez que se cuente con la disponibilidad presupuestal y de las áreas necesarias, mientras que el plazo estimado de construcción es de 18 meses.

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¿Cómo serán los nuevos puentes definitivos de Chancay?

La obra contempla dos estructuras, una para cada sentido de circulación: una en dirección norte-sur y otra de sur-norte. Cada puente tendrá 92 metros de longitud, dos carriles, bermas y obras de protección en ambos accesos para reforzar su resistencia ante las condiciones del río.

El proyecto ya cuenta con el estudio definitivo de ingeniería aprobado y la certificación ambiental correspondiente. El MTC informó que la suscripción del acta de acuerdos permite continuar con las acciones necesarias para concretar la construcción de las nuevas estructuras.

¿Qué pasará con los puentes modulares mientras avanzan las obras?

Los actuales puentes definitivos Chancay Norte-Sur y Chancay Sur-Norte fueron declarados en emergencia por el MTC el 17 de julio de 2026, luego de los daños registrados en su infraestructura. Esta medida permite agilizar las acciones destinadas a concretar su reemplazo.

Mientras se ejecuta el proyecto definitivo, el tránsito continuará mediante los dos puentes modulares tipo Bailey instalados por la sociedad concesionaria. Estas estructuras permiten mantener la circulación en ambos sentidos de la Panamericana Norte.

Según la información proporcionada por el MTC, los puentes modulares facilitan diariamente el desplazamiento de más de 14.000 vehículos por este punto de la vía. El acuerdo suscrito permitirá avanzar con la solución definitiva para esta conexión sobre el río Chancay.