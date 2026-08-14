HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Política

Renovación Popular propone ampliar a 5 años el mandato de alcaldes y gobernadores

El proyecto de ley de la diputada Norma Yarrow plantea, además, que dichas autoridades puedan ser reelegidas de manera inmediata por un solo periodo adicional y, en el posterior, no se permita la postulación de cónyugue, conviviente ni parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad.

Renovación Popular propone ampliar a 5 años el mandato de alcaldes y gobernadores
Renovación Popular propone ampliar a 5 años el mandato de alcaldes y gobernadores
Escuchar
Resumen
Compartir

La diputada Norma Yarrow (Renovación Popular) presentó un proyecto de ley para ampliar el periodo de mandato de alcaldes y gobernadores a cinco años. Además, propuso que dichas autoridades puedan ser reelegidas de manera inmediata por un solo periodo adicional y, en el posterior, no se permita la postulación de cónyugue, conviviente ni parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad.

Únete a nuestro canal de política y economía

De acuerdo con la propuesta, al extender el periodo de mandato se busca “fortalecer la continuidad, eficiencia y planificación de la gestión pública regional y loca” y que “la ciudadanía evalúe y, por una sola vez, ratifique mediante el voto la continuidad de los gobernadores regionales, vicegobernadores regionales y alcaldes”.

TE RECOMENDAMOS

MML DEFIENDE TRENES DE PORKY Y CANDIDATOS A SURCO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Municipio pagó S/32,8 millones a Caltrain por el tren de Rafael López Aliaga

Municipio pagó S/32,8 millones a Caltrain por el tren de Rafael López Aliaga

LEER MÁS
ONPE detectó que Renovación Popular habría usado fondos públicos para su campaña electoral

ONPE detectó que Renovación Popular habría usado fondos públicos para su campaña electoral

LEER MÁS
Cámara del Senado: Fujimorismo presidirá la Comisión de Constitución y Renovación Popular Justicia y Derechos Humanos

Cámara del Senado: Fujimorismo presidirá la Comisión de Constitución y Renovación Popular Justicia y Derechos Humanos

LEER MÁS
Experiencia laboral de Keiko Fujimori

Experiencia laboral de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

LEER MÁS
Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Municipio pagó S/32,8 millones a Caltrain por el tren de Rafael López Aliaga

Municipio pagó S/32,8 millones a Caltrain por el tren de Rafael López Aliaga

LEER MÁS
Keiko Fujimori responde al PJ sobre denuncias contra jueces: "Cada senador es responsable de su opinión"

Keiko Fujimori responde al PJ sobre denuncias contra jueces: "Cada senador es responsable de su opinión"

LEER MÁS
Vladimir Cerrón reaparece tras más de 2 años en la clandestinidad: "Estuve en territorio peruano"

Vladimir Cerrón reaparece tras más de 2 años en la clandestinidad: "Estuve en territorio peruano"

LEER MÁS
Vladimir Cerrón revela que llegó a estar a 200 metros de la Policía durante su clandestinidad: "Ni idea tenían"

Vladimir Cerrón revela que llegó a estar a 200 metros de la Policía durante su clandestinidad: "Ni idea tenían"

LEER MÁS
Presidentes de Cortes Superiores advierten "amedrentamiento" tras denuncia de Rospigliosi ante la JNJ

Presidentes de Cortes Superiores advierten "amedrentamiento" tras denuncia de Rospigliosi ante la JNJ

LEER MÁS
Keiko Fujimori: Al menos 90 homicidios se registran en primeros quince días de gobierno

Keiko Fujimori: Al menos 90 homicidios se registran en primeros quince días de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 19.80
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025