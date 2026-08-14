Renovación Popular propone ampliar a 5 años el mandato de alcaldes y gobernadores

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La diputada Norma Yarrow (Renovación Popular) presentó un proyecto de ley para ampliar el periodo de mandato de alcaldes y gobernadores a cinco años. Además, propuso que dichas autoridades puedan ser reelegidas de manera inmediata por un solo periodo adicional y, en el posterior, no se permita la postulación de cónyugue, conviviente ni parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad.

De acuerdo con la propuesta, al extender el periodo de mandato se busca “fortalecer la continuidad, eficiencia y planificación de la gestión pública regional y loca” y que “la ciudadanía evalúe y, por una sola vez, ratifique mediante el voto la continuidad de los gobernadores regionales, vicegobernadores regionales y alcaldes”.